Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 12:23

Стало известно, какой вид жира наиболее опасен для здоровья

Врач Павлова: обилие висцерального жира у человека чревато тяжелыми болезнями

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Избыточный висцеральный жир может вызвать у человека развитие тяжелых заболеваний, заявила KP.RU эндокринолог Зухра Павлова. Она отметила, что обилие так называемого внутреннего жира может быть у стройных и даже худых людей.

Чтобы снизить процент висцерального жира, человек должен находиться в правильном балансе поступающих энергетических ресурсов. Иначе говоря, сколько съели — столько потратили. Если вы будете есть больше, чем тратите, висцеральный жир никуда не денется. Прогресс начнется, когда вы создадите отрицательный баланс с помощью постоянной физической нагрузки, — предупредила Павлова.

Этот жир считается наиболее опасным, поскольку он обволакивает органы и при превышении 10-15% мешает их работе. Все это приводит к повышенной утомляемости, одышке, развитию диабета и метаболического синдрома. Для профилактики проблем врач призвала правильно питаться и заниматься спортом хотя бы 45 минут в день, например, бегать, плавать или выполнять ряд упражнений.

Ранее эндокринолог Анна Кузнецова заявила, что основная причина развития диабета заключается не в употреблении сладостей, а в хроническом переедании и накоплении жира в области живота. Эту болезнь зачастую провоцируют постоянный избыток калорий и нездоровый образ жизни.

врачи
здоровье
заболевания
похудение
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин раскрыл сферу, которой Белоусов уделяет особое личное внимание
Путин рассказал об ажиотаже вокруг контрактов Минобороны России
Педофильский экспорт: россиянка просит спасти ее дочь в Иране от растления
Путин пообещал поддержку разработчикам БПЛА
Путин заявил о превосходстве ВС РФ в небе
Путин заявил, что операторы дронов участвуют в боях даже из отпуска
Горьковский автозавод представил сверхдлинную «Газель Next»
Путин назвал скромным рост производительности труда в России
Самые яркие кадры прямой линии — 2025 с Владимиром Путиным
Появилось видео сокрушительного удара по логистике ВСУ в Одессе
Нестареющая классика: какие иномарки 1990-х стали выгодной инвестицией
«Это успех»: Путин о создании мегасайенс-установки СКИФ
Нежная классика: селедка под шубой с яйцами — любимый праздничный салат
Католическое Рождество 24–25 декабря: история и светские традиции
Раскрыто, на активы каких стран может позариться ЕС после России
Финансист объяснил, кто получит семейные выплаты в 2026 году
Назван топ-5 главных тем прямой линии Путина
Путин рассказал, как Запад «помогает» вернуть российских ученых
Путина спросили, где находится душа Сталина
Путин заявил, что не страшно передать страну бойцам СВО
Дальше
Самое популярное
Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами
Общество

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная
Общество

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы
Общество

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.