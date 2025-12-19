Стало известно, какой вид жира наиболее опасен для здоровья Врач Павлова: обилие висцерального жира у человека чревато тяжелыми болезнями

Избыточный висцеральный жир может вызвать у человека развитие тяжелых заболеваний, заявила KP.RU эндокринолог Зухра Павлова. Она отметила, что обилие так называемого внутреннего жира может быть у стройных и даже худых людей.

Чтобы снизить процент висцерального жира, человек должен находиться в правильном балансе поступающих энергетических ресурсов. Иначе говоря, сколько съели — столько потратили. Если вы будете есть больше, чем тратите, висцеральный жир никуда не денется. Прогресс начнется, когда вы создадите отрицательный баланс с помощью постоянной физической нагрузки, — предупредила Павлова.

Этот жир считается наиболее опасным, поскольку он обволакивает органы и при превышении 10-15% мешает их работе. Все это приводит к повышенной утомляемости, одышке, развитию диабета и метаболического синдрома. Для профилактики проблем врач призвала правильно питаться и заниматься спортом хотя бы 45 минут в день, например, бегать, плавать или выполнять ряд упражнений.

Ранее эндокринолог Анна Кузнецова заявила, что основная причина развития диабета заключается не в употреблении сладостей, а в хроническом переедании и накоплении жира в области живота. Эту болезнь зачастую провоцируют постоянный избыток калорий и нездоровый образ жизни.