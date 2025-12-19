Новый год-2026
19 декабря 2025 в 12:29

Лукашенко предложил создать белорусский аналог «Яндекса»

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: kremlin.ru/Сергей Бобылёв/ РИА Новости
В Белоруссии должен появиться свой аналог российского «Яндекса», заявил президент республики Александр Лукашенко, выступая на втором заседании VII Всебелорусского народного собрания. Основная цель инициативы — обеспечить хранение данных белорусских пользователей, включая записи телефонных разговоров, передает ТАСС.

Ладно, телефон мы можем купить любой. Но программное обеспечение и хранение всех этих разговоров здесь должно быть. <…> Сделайте у себя этот «Яндекс.Беларусь» или назовите по-другому, — подчеркнул глава государства.

По мнению белорусского лидера, зависимость от иностранных серверов и программного обеспечения несет риски для безопасности граждан и государства.

Ранее Лукашенко сообщил, что Минск извлек серьезные уроки из событий 2020 года и будет жестко пресекать любые попытки внешней дестабилизации через информационные каналы. Президент заявил, что теперь страна будет бомбить в информационной среде тех, кто будет пытаться «раскачать ситуацию».

