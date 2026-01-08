Мясные ребрышки, овсянка и картошка! Варю самый белорусский суп — жур. Сытный, густой и невероятно согревающий

Жур — это не просто суп, а почти что густая похлебка, которая согревает до костей в любую стужу. Его уникальная консистенция и сытность достигаются не мукой или крахмалом, а старинным способом: овсяные хлопья долго настаиваются в воде, набухают и, развариваясь, естественным образом загущают бульон, делая его бархатистым.

Мясные ребрышки (500 г) промываю, заливаю 2,5 л холодной воды. Довожу до кипения, снимаю пену, убавляю огонь и варю под крышкой 1,5 часа. Овсяные хлопья долгой варки (200 г) заливаю 500 мл теплой воды и оставляю на 2–3 часа набухать. Готовый бульон процеживаю в чистую кастрюлю. Мясо отделяю от костей и нарезаю кусочками. Лук (2 шт.) и морковь (2 шт.) чищу, мелко режу кубиком. Пассерую на сливочном масле (2 ст. л.) до мягкости. Картофель (3 шт.) чищу и режу кубиками. Бульон довожу до кипения. Закладываю картофель и варю 10 минут. Затем добавляю набухшие овсяные хлопья вместе с водой, в которой они замачивались, и пассерованные овощи. Варю на медленном огне еще 20 минут, периодически помешивая, чтобы овсянка не пригорела. В самом конце добавляю нарезанное мясо, измельченный чеснок (2 зубчика), лавровый лист, соль и перец по вкусу. Перемешиваю, выключаю огонь и даю настояться под крышкой 15–20 минут. Подаю горячим, в каждую тарелку добавляю ложку сметаны и обильно посыпаю рубленой зеленью (укроп, петрушка).

