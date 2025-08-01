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01 августа 2025 в 16:20

Бизнесменам дали эффективные советы, как защититься от хакерских атак

IT-эксперт Геллер: человеческий фактор является главной причиной хакерских атак

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российским компаниям объяснить своим сотрудникам, как обращаться с информацией, чувствительно для возможных утечек, посоветовал в разговоре с NEWS.ru IT-консультант администрации президента и правительства РФ Артем Геллер. По его словам, основной причиной большинства хакерских атак является человеческий фактор.

На 99% подобные взломы — это социальная инженерия, а не какие-то талантливые хакеры, которые набирают на своих клавиатурах страшные коды. Поэтому тут важно в первую очередь собрать всех сотрудников <...> и объяснить им, что и кому говорить можно, а что нельзя. Это в значительной степени снижает вероятность взлома, — сказал специалист.

Второй момент, на который обратил внимание собеседник NEWS.ru, это внутренние и внешние системы безопасности: необходимо провести их аудит на предмет слабых мест.

Но важно понимать, что тут нет волшебной пилюли, какого-то системного решения, которое полностью защитит все данные от хакеров. <...> Оборудование может быть старым, но это не значит, что оно плохое или уязвимое, — подытожил Геллер.

Ранее стало известно, что серию кибератак на российские компании осуществила украинская хакерская группировка Hacken. Сообщалось, что личности некоторых из ее участников уже установлены правоохранительными органами РФ. По данным СМИ, злоумышленники работали под кураторством британской разведки MI6 и американского ЦРУ.

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Максим Ширяев
М. Ширяев
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