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31 июля 2025 в 18:40

Раскрыта сеть атаковавших российские компании хакеров

Mash: ресурсы российских компаний атаковала украинская группировка Hacken

Украинская хакерская группировка Hacken причастна к серии кибератак на российские компании, сообщает Telegram-канал Mash. Как пишут авторы, личности некоторых участников группы уже установлены российскими спецслужбами.

По данным канала, атаки 29-30 июля проводились украинскими хакерами совместно с французским подразделением Anonymous. Противодействие им осуществляли российские хакерские группы KillNet и Beregini.

Авторы пишут, что украинцы работали по задаче и под кураторством британской разведки MI6 и американского ЦРУ. В качестве способа применялись DDoS-атакии при поддержке зараженного стиллера (программы для кражи данных), который ранее распространили по рунету.

Основными целями хакеров стали компании, пренебрегающие цифровой гигиеной. Группировка Hacken, официально зарегистрированная как международная компания кибербезопасности, получила многомиллионное финансирование от американских инвесторов в марте 2022 года.

Штаб-квартира организации расположена в Таллине, а основная команда работает из Лиссабона, куда была эвакуирована с Украины. По последним данным, в группировке состоит 110 человек, 60 из которых продолжают работать с территории Украины.

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