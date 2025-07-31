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31 июля 2025 в 17:44

Аналитик объяснил, почему Россия молчит об ответах на хакерские атаки

Аналитик Муртазин: ответы РФ на хакерские атаки нет смысла выносить в инфополе

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Россия не станет афишировать свои ответы на хакерские атаки, потому что такие данные не стоит выносить в инфополе, заявил аналитик и главный редактор издания Mobile-review Эльдар Муртазин. В разговоре с NEWS.ru эксперт отметил, что ему нравится сегодняшняя позиция РФ, когда подобные действия не озвучиваются, но работа при этом идет.

Мне нравится наша позиция, когда никакую информацию публично мы не обсуждаем, не берем на себя ответственность даже в тех ситуациях, когда страна что-то делает. Это максимально правильная позиция. Не потому что мы стесняемся, а потому что в этом нет никакого практического смысла. Подтверждать, что мы что-то атаковали, — зачем, для чего? Эта работа идет, она идет успешно. Это вечная история, в которой никто не будет признаваться в том, что делает. Западные страны ровно также не признают атаки на территории России, хотя они это делают в течение трех лет с беспрецедентным размахом, — пояснил Муртазин.

Аналитик обратил внимание, что за громкими заявлениями, которые могут звучать, обычно ничего не стоит. По его словам, о таком не принято говорить, чтобы не ослаблять свою позицию. Он отметил, что хакерские атаки проходят тихо и без лишнего шума, а после завершения становится понятно, насколько они были успешны. Эксперт также выразил мнение, что за последними сбоями в «Аэрофлоте» могут стоять США и ультиматумы главы Белого дома Дональда Трампа.

На мой взгляд, атаки последнего времени связаны с действиями Америки, с тем, что Трамп угрожает, что надо в течение 10 дней решить вопрос с Украиной неким образом. Это способ давления, и, конечно же, не Украина стоит за ними, а западные страны, в первую очередь США. Борьба с нашей стороны тоже идет давно, но мы об этом не кричим. Выходить в прайм-тайм с обсуждением и брать на себя ответственность за нанесенные те или иные удары никто не собирается, — добавил Муртазин.

Ранее в Генпрокуратуре России назвали хакерскую атаку причиной масштабного сбоя в работе информационных систем «Аэрофлота». Надзорное ведомство возбудило уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации.

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