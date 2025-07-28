Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
28 июля 2025 в 13:20

Генпрокуратура назвала причину сбоев в системах «Аэрофлота»

Генпрокуратура РФ: хакерская атака стала причина сбоев в сервисах «Аэрофлота»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Причиной масштабного сбоя в работе информационных систем авиакомпании «Аэрофлот» стала хакерская атака, подтвердили в Генпрокуратуре России. Надзорное ведомство возбудило уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации (ч. 4 ст. 272 УК РФ).

По поручению Генпрокуратуры России организованы надзорные мероприятия в связи с задержкой и отменой рейсов в аэропорту Шереметьево. Причиной стал сбой в работе информационной системы «Аэрофлота» в результате хакерской атаки, — говорится в сообщении.

Ранее «Аэрофлот» обратился к пассажирам отмененных рейсов на фоне масштабного сбоя — авиакомпания попросила не прибывать в аэропорт вылета. Возврат средств и переоформление билетов будет доступно только после восстановления работы сервисов, подчеркнули там.

До этого хакерские группировки Silent Crow и «Киберпартизаны BY» взяли на себя ответственность за сбой в работе информационных систем авиакомпании «Аэрофлот».Они сообщили, что в течение года находились внутри корпоративной сети компании и уничтожили около семи тысяч физических и виртуальных серверов.

Генпрокуратура
Аэрофлот
сбои
уголовные дела
хакеры
хакерские атаки
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Фигурантам дела о краже у Чубайса запросили большие сроки
Бил сковородой, отрезал язык: цыган изнасиловал и убил беременную школьницу
Роскомнадзор отреагировал на данные о блокировке WhatsApp и VPN
Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 28 июля, фото и видео
Утечки газа на месте взрыва в Астрахани нет
Сенаторы предложили расширить соцподдержку участников СВО
В списке Эпштейна появилось еще одно известное имя
Выставка «Бесконечное развитие с вечными ценностями» откроется в Москве
Лучший бомбардир сборной Казахстана перешел в московское «Динамо»
Таиланд и Камбоджа договорились о немедленном прекращении огня
Крупный аэропорт пожаловался на сбои после инцидента с «Аэрофлотом»
Стали известны самые популярные у телефонных мошенников методы «развода»
На Урале женщину приговорили к 24 годам по делу об убийстве ребенка
Лавров объяснил важность предстоящего визита Путина в Китай
«Даст энтузиазм давить еще больше»: политолог о победе Трампа над Европой
Врач предупредила, как можно заразиться гепатитом
Таиланд раскрыл количество жертв конфликта с Камбоджей
Генпрокуратура назвала причину сбоев в системах «Аэрофлота»
Песков оценил вероятность телефонного разговора Путина с Эрдоганом
Доллар упадет до 50 рублей? Курс сегодня, 28 июля, что с евро и юанем
Дальше
Самое популярное
Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой
Общество

Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой

Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля
Регионы

Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 27 июля 2025 года
Общество

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 27 июля 2025 года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.