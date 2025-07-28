Генпрокуратура назвала причину сбоев в системах «Аэрофлота»

Причиной масштабного сбоя в работе информационных систем авиакомпании «Аэрофлот» стала хакерская атака, подтвердили в Генпрокуратуре России. Надзорное ведомство возбудило уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации (ч. 4 ст. 272 УК РФ).

По поручению Генпрокуратуры России организованы надзорные мероприятия в связи с задержкой и отменой рейсов в аэропорту Шереметьево. Причиной стал сбой в работе информационной системы «Аэрофлота» в результате хакерской атаки, — говорится в сообщении.

Ранее «Аэрофлот» обратился к пассажирам отмененных рейсов на фоне масштабного сбоя — авиакомпания попросила не прибывать в аэропорт вылета. Возврат средств и переоформление билетов будет доступно только после восстановления работы сервисов, подчеркнули там.

До этого хакерские группировки Silent Crow и «Киберпартизаны BY» взяли на себя ответственность за сбой в работе информационных систем авиакомпании «Аэрофлот».Они сообщили, что в течение года находились внутри корпоративной сети компании и уничтожили около семи тысяч физических и виртуальных серверов.