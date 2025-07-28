«Аэрофлот» обратился к пассажирам на фоне масштабного сбоя «Аэрофлот» попросил пассажиров отмененных рейсов не приезжать в аэропорт вылета

Авиакомпания «Аэрофлот» просит пассажиров отмененных рейсов не прибывать в аэропорт вылета, сообщила пресс-служба перевозчика. Соответствующее обращение прозвучало на фоне масштабного сбоя в информационных системах компании.

Просим пассажиров отмененных рейсов не прибывать в аэропорт вылета, — говорится в обращении.

В «Аэрофлоте» отметили, что 28 июля в период с 00:00 по 12:00 мск авиакомпания выполнила 76 рейсов из 123 запланированных в московском аэропорту Шереметьево. Возврат средств и переоформление билетов будет доступно только после восстановления работы сервисов, подчеркнули там.

Ранее хакерские группировки Silent Crow и «Киберпартизаны BY» взяли на себя ответственность за сбой в работе информационных систем авиакомпании «Аэрофлот».Они сообщили, что в течение года находились внутри корпоративной сети компании и уничтожили около семи тысяч физических и виртуальных серверов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, отметил, что Кремль видел сообщения о том, что сбой в работе информационных систем компании «Аэрофлот» может быть связан с хакерской атакой. По его словам, эти публикации выглядят тревожно и нуждаются в уточнении.