В Кремле назвали тревожными сообщения об атаке хакеров на «Аэрофлот»

Кремль видел сообщения о том, что сбой в работе информационных систем компании «Аэрофлот» может быть связан с хакерской атакой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые передает ТАСС, эти публикации выглядят тревожно и нуждаются в уточнении.
Мы читаем информацию, которая сейчас идет на этот счет. В прикладном плане нужно обращаться в правительство, министерство транспорта, саму компанию. Но та информация, которую мы читаем в общем доступе, — достаточно тревожная, — подчеркнул представитель Кремля.
Он отметил, что хакерская угроза сохраняется для всех крупных компаний, оказывающих услуги населению. Однако сейчас остается только уточнять информацию и ждать соответствующих разъяснений, резюмировал Песков.
Ранее «Аэрофлот» объявил об отмене 42 рейсов, следующих в обе стороны. В списке отмененных направлений оказались, в частности, рейсы, связывающие Москву с Грозным, Астраханью, Екатеринбургом, а также с Казанью и Ереваном. Авиакомпания уточнила, что перечень включает и другие маршруты.
До этого хакерские группировки Silent Crow и Киберпартизаны BY взяли на себя ответственность за сбой в работе «Аэрофлота». Злоумышленники заявили, что в течение года находились внутри корпоративной сети компании и уничтожили около семи тысяч физических и виртуальных серверов.