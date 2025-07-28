В Кремле назвали тревожными сообщения об атаке хакеров на «Аэрофлот»

Он отметил, что хакерская угроза сохраняется для всех крупных компаний, оказывающих услуги населению. Однако сейчас остается только уточнять информацию и ждать соответствующих разъяснений, резюмировал Песков.

Ранее «Аэрофлот» объявил об отмене 42 рейсов, следующих в обе стороны. В списке отмененных направлений оказались, в частности, рейсы, связывающие Москву с Грозным, Астраханью, Екатеринбургом, а также с Казанью и Ереваном. Авиакомпания уточнила, что перечень включает и другие маршруты.

До этого хакерские группировки Silent Crow и Киберпартизаны BY взяли на себя ответственность за сбой в работе «Аэрофлота». Злоумышленники заявили, что в течение года находились внутри корпоративной сети компании и уничтожили около семи тысяч физических и виртуальных серверов.