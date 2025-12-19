Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 12:25

В сделке по квартире Долиной появился новый поворот

Долина обратилась в полицию после требования Лурье освободить купленную квартиру

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Певица Лариса Долина обратилась с заявлением в полицию о мошенничестве уже после того, как покупательница квартиры Полина Лурье потребовала исполнить сделку, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы. На это указывает переписка сторон в мессенджере.

Согласно переписке в мессенджере между Долиной и Лурье, 14 июля 2024 года Лурье отправила Долиной уведомление, что прием-передачу квартиры планируется произвести 23 июля 2024 года, на что Долина Л. А. ответила, что будет в Москве лишь в конце указанного месяца, — говорится в документах.

Согласно судебным документам, в тот же период Лурье трижды пыталась связаться с Долиной. Так, 5 и 6 августа она отправляла сообщения, которые остались без ответа. Уже 8 августа Лурье направила требование о передаче недвижимости и снятии певицы с регистрационного учета заказным письмом через «Почту России».

Ранее адвокат Лурье Светлана Свириденко заявила, что Долина до сих пор не освободила квартиру в Хамовниках, несмотря на решение Верховного суда России. По ее словам, следующее заседание, которое может поставить точку в этом деле, назначено на 25 декабря 2025 года.

Лариса Долина
квартиры
недвижимость
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Горьковский автозавод представил сверхдлинную «Газель Next»
Путин назвал скромным рост производительности труда в России
Самые яркие кадры прямой линии — 2025 с Владимиром Путиным
Появилось видео сокрушительного удара по логистике ВСУ в Одессе
Нестареющая классика: какие иномарки 1990-х стали выгодной инвестицией
«Это успех»: Путин о создании мегасайенс-установки СКИФ
Нежная классика: селедка под шубой с яйцами — любимый праздничный салат
Католическое Рождество 24–25 декабря: история и светские традиции
Раскрыто, на активы каких стран может позариться ЕС после России
Финансист объяснил, кто получит семейные выплаты в 2026 году
Назван топ-5 главных тем прямой линии Путина
Путин рассказал, как Запад «помогает» вернуть российских ученых
Путина спросили, где находится душа Сталина
Путин заявил, что не страшно передать страну бойцам СВО
Путин раскрыл ситуацию с госдолгом России
Путин назвал попытку изъятия российских активов в ЕС грабежом
Путину предложили сделать на месте Ельцин Центра в Екатеринбурге музей СВО
Диетолог предупредила, какие продукты сильнее всего вредят мозгу
Путин перечислил ключевые цели России
Путин раскрыл объемы международных резервов Центробанка России
Дальше
Самое популярное
Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами
Общество

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная
Общество

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы
Общество

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.