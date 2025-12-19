В сделке по квартире Долиной появился новый поворот

Певица Лариса Долина обратилась с заявлением в полицию о мошенничестве уже после того, как покупательница квартиры Полина Лурье потребовала исполнить сделку, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы. На это указывает переписка сторон в мессенджере.

Согласно переписке в мессенджере между Долиной и Лурье, 14 июля 2024 года Лурье отправила Долиной уведомление, что прием-передачу квартиры планируется произвести 23 июля 2024 года, на что Долина Л. А. ответила, что будет в Москве лишь в конце указанного месяца, — говорится в документах.

Согласно судебным документам, в тот же период Лурье трижды пыталась связаться с Долиной. Так, 5 и 6 августа она отправляла сообщения, которые остались без ответа. Уже 8 августа Лурье направила требование о передаче недвижимости и снятии певицы с регистрационного учета заказным письмом через «Почту России».

Ранее адвокат Лурье Светлана Свириденко заявила, что Долина до сих пор не освободила квартиру в Хамовниках, несмотря на решение Верховного суда России. По ее словам, следующее заседание, которое может поставить точку в этом деле, назначено на 25 декабря 2025 года.