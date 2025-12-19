В Европе назвали настоящую причину отказа от конфискации российских активов

Евросоюз отказался от конфискации замороженных российских активов из-за страха перед возможной ответной заморозкой, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, которые приводит венгерское издание ORIGO, оказалось, что в России намного больше частных европейских активов.

Выяснилось, что, в целом, у частных компаний стран-членов ЕС в России больше активов, чем замороженных активов здесь. Поэтому, если россияне ответят, забрав эти активы, то, в целом, Европа не выиграет, а проиграет, — отметил Орбан

Ранее сообщалось, что соглашение в Брюсселе, достигнутое ранним утром 19 декабря, временно исключает прямое использование замороженных российских активов. Брюссель опасался, что принудительное изъятие активов подорвет доверие к евро и создаст непосильные юридические риски для Бельгии, где хранится основная часть замороженных резервов в размере около €210 млрд (19 трлн рублей). Они останутся заблокированными в европейских депозитариях, выступая фактически скрытым залогом по выданным Евросоюзом кредитам.