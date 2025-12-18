Новый год-2026
18 декабря 2025 в 14:34

Симоньян стала Почетным жителем Краснодара

Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press
Журналистке, главному редактору «Россия сегодня» и RT Маргарите Симоньян присвоили звание Почетного жителя Краснодара, сообщает телеканал «Краснодар». По инициативе мэра краевой столицы Евгения Наумова решение приняли на заседании городской Думы 18 декабря.

Сообщается, что Симоньян родилась и закончила учебу в Краснодаре. После выпуска из КубГУ она начинала карьеру в муниципальной телерадиокомпании «Краснодар».

У журналистки имеется еще ряд наград: орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2014 год), «Орден Дружбы» (2007 год) и другие отличительные знаки. В сентябре этого года Патриарх Московский и всея Руси Кирилл также вручил Симоньян церковный орден равноапостольной княгини Ольги III степени.

Ранее член СПЧ Марина Ахмедова заявила, что роман главреда телеканала RT Маргариты Симоньян «В начале было Слово — в конце будет Цифра» поднимает суперактуальные вопросы о будущем человечества и искусственном интеллекте. По словам писателя, герои произведения настолько живые, что кажутся реальными людьми.

