Димитров полностью окружен, заявил президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции, совмещенной с прямой линией, которая проходит в Гостином дворе. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, российские войска взяли под свой контроль уже около половины города.

Город Димитров, важный населенный пункт, важный плацдарм, полностью окружен. Наши войска уже, думаю, на данный момент времени 50% города взяли под свой контроль, — сказал Путин.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» началась 19 декабря в 12:00 мск. Президент отвечает на вопросы граждан и журналистов в прямом эфире. 4 декабря Кремль открыл сбор вопросов к ней — их число дошло почти до 3 млн. В прошлом году прямая трансляция длилась четыре часа 27 минут, глава государства ответил на 76 вопросов.

Путин в ходе прямой линии также ответил на вопрос об освобождении Купянска. По его словам, город, расположенный в Харьковской области, находится под контролем ВС России. Глава государства подтвердил успехи российской армии в ходе СВО.