Общий тираж новой книги Симоньян составил 88 тысяч экземпляров

Общий тираж новой книги журналистки Маргариты Симоньян составил 88 тысяч экземпляров, пишет RT со ссылкой на пресс-службу «Эксмо-АСТ». Произведение выпустили под названием «В начале было Слово — в конце будет Цифра».

На интернет-площадках читатели написали уже более 3,5 тыс. отзывов на произведение. Роман и саму Симоньян номинировали на Национальную литературную премию «Слово».

Ранее Симоньян в своем Telegram-канале попросила подписчиков прочитать ее новую книгу. Она также призналась, что для нее важно успеть сделать в жизни что-то основополагающее.

До этого сообщалось, что книга «В начале было Слово — в конце будет Цифра» относится к философским романам-антиутопиям. В ней Симоньян описала жизнь на Земле после ядерной войны, воскрешение людей, Апокалипсис и Страшный суд.