Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
29 октября 2025 в 11:16

Общий тираж новой книги Симоньян составил 88 тысяч экземпляров

Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Общий тираж новой книги журналистки Маргариты Симоньян составил 88 тысяч экземпляров, пишет RT со ссылкой на пресс-службу «Эксмо-АСТ». Произведение выпустили под названием «В начале было Слово — в конце будет Цифра».

На интернет-площадках читатели написали уже более 3,5 тыс. отзывов на произведение. Роман и саму Симоньян номинировали на Национальную литературную премию «Слово».

Ранее Симоньян в своем Telegram-канале попросила подписчиков прочитать ее новую книгу. Она также призналась, что для нее важно успеть сделать в жизни что-то основополагающее.

До этого сообщалось, что книга «В начале было Слово — в конце будет Цифра» относится к философским романам-антиутопиям. В ней Симоньян описала жизнь на Земле после ядерной войны, воскрешение людей, Апокалипсис и Страшный суд.

Читайте также
Захарова пообещала отправить сбежавшей из России Пугачевой одну книгу
Общество
Захарова пообещала отправить сбежавшей из России Пугачевой одну книгу
Опускаются руки и не хочется ничего делать? Пять книг для волшебного пенделя и крепости духа в сложные времена
Общество
Опускаются руки и не хочется ничего делать? Пять книг для волшебного пенделя и крепости духа в сложные времена
Премия «История будущего» начала сотрудничество с Минобрнауки России
Пресс-релизы
Премия «История будущего» начала сотрудничество с Минобрнауки России
Издательство «Эксмо» стало партнером премии «История будущего»
Пресс-релизы
Издательство «Эксмо» стало партнером премии «История будущего»
«Мне угрожали»: журналистка из США объяснила причину переезда в Россию
Россия
«Мне угрожали»: журналистка из США объяснила причину переезда в Россию
книги
литература
журналистки
общество
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Политолог ответил, почему Трампу важна встреча с Ким Чен Ыном
В Госдуме рассказали, зачем США сокращают военный контингент в Европе
Орбана уличили в намерении сделать из Венгрии Россию
Депутату в Петербурге поплохело в ходе представления бюджета на 2026 год
Политолог ответил, зачем Трамп обещает помирить КНДР и Южную Корею
Глава Банка России раскрыла, где будет востребован цифровой рубль
Простой рецепт, который станет вашим фаворитом: идеальный рулет из индейки
Гороскоп на ноябрь-2025: в предвкушении новогоднего чуда!
«Русские очень близки»: экс-разведчик назвал следующий шаг ВСУ в ДНР
«Вы лучше меня знаете»: Набиуллина откровенно высказалась об инфляции
Более 60 тысяч тонн нефтепродуктов завезли в труднодоступные поселки ЯНАО
Названы самые полезные консервы
Дело Чекалиных близится к финалу
Москвичам рассказали, появится ли снежный покров в столице в ноябре
Магнитные бури сегодня, 29 октября: что завтра, бессонница, упадок сил
Стало известно, что грозит сыну Усольцевых при сокрытии побега семьи
Поклонская обвинила журналиста в раскрытии ее паспортных данных
«Какой резон?»: политолог о нежелании Ким Чен Ына встречаться с Трампом
Песков: Путин и Алиев обсуждали тему ареста россиян в Баку
Доллар подскочит до 100 рублей? Курсы валют 29 октября, что с евро и юанем
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.