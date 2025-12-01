Российские военные в течение осеннего периода освободили 87 населенных пунктов в зоне СВО, следует из данных Минобороны России. Наибольшее количество территорий было освобождено в Донецкой Народной Республике — 31.

В Харьковской области бойцы ВС РФ освободили 11 населенных пунктов. Эти территории перешли под контроль группировок войск «Север» и «Запад».

В Днепропетровской области военнослужащие группировки «Восток» установили контроль над 24 населенными пунктами. В Сумской области также был взят под контроль важный логистический узел ВСУ.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские военные укрепили позиции в районе Шахово у Добропольского выступа. Он также отметил прогресс на участке Котлино — Удачное.

До этого пресс-служба Минобороны РФ сообщила: российские военные за неделю освободили восемь населенных пунктов. В частности, бойцы Южной группировки войск освободили Звановку, Петровское, Иванополье и Васюковку в ДНР. В то же время усилиями военнослужащих группировки войск «Восток» были освобождены Тихое и Отрадное в Днепропетровской области, а также Новое Запорожье и Затишье в Запорожской области.

Кроме того, военный корреспондент Александр Коц подтвердил, что освобождение Иванополья имеет важное оперативное значение для дальнейшего наступления. По его словам, этот успех позволяет ВС России приступить к активным действиям по взятию Константиновки.