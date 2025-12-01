В Росаккредитации опровергли запрет на ввоз в Россию праворульных машин

В Росаккредитации опровергли информацию о запрете ввоза и эксплуатации праворульных автомобилей в России, следует из сообщения ведомства. По его информации, судебное разбирательство во Владивостоке, сообщения о котором появились в СМИ, касалось законности решений контрольного органа в отношении конкретной испытательной лаборатории.

Предмет судебного разбирательства никак не затрагивал законность ввоза и обращения на территории РФ транспортных средств с правым рулем. Суд рассматривал исключительно правомерность выдачи отдельно взятых СБКТС (Свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства. — NEWS.ru) на конкретные автомобили и правомерность действий определенной лаборатории, — говорится в сообщении.

В публикации отмечается, что предметом судебного спора не являлась общая правомерность использования в России автомобилей с правым рулем. В ведомстве особенно подчеркнули, что по вопросам разрешения на ввоз транспортных средств следует ориентироваться только на официальную информацию от профильных органов — Росаккредитации, Минпромторга РФ и Росстандарта.

Ранее Telegram-канал Mash писал, что Владивостокский суд якобы вынес решение, которое фактически запрещает ввоз в Россию праворульных и гибридных автомобилей. Издание отмечало, что поводом стало разбирательство, инициированное испытательной лабораторией, которая пыталась оспорить отзыв своей аккредитации Росаккредитацией, после чего суд изменил существовавшие правила выдачи СБКТС.