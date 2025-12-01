День матери
01 декабря 2025 в 07:33

В Росаккредитации опровергли запрет на ввоз в Россию праворульных машин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Росаккредитации опровергли информацию о запрете ввоза и эксплуатации праворульных автомобилей в России, следует из сообщения ведомства. По его информации, судебное разбирательство во Владивостоке, сообщения о котором появились в СМИ, касалось законности решений контрольного органа в отношении конкретной испытательной лаборатории.

Предмет судебного разбирательства никак не затрагивал законность ввоза и обращения на территории РФ транспортных средств с правым рулем. Суд рассматривал исключительно правомерность выдачи отдельно взятых СБКТС (Свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства. — NEWS.ru) на конкретные автомобили и правомерность действий определенной лаборатории, — говорится в сообщении.

В публикации отмечается, что предметом судебного спора не являлась общая правомерность использования в России автомобилей с правым рулем. В ведомстве особенно подчеркнули, что по вопросам разрешения на ввоз транспортных средств следует ориентироваться только на официальную информацию от профильных органов — Росаккредитации, Минпромторга РФ и Росстандарта.

Ранее Telegram-канал Mash писал, что Владивостокский суд якобы вынес решение, которое фактически запрещает ввоз в Россию праворульных и гибридных автомобилей. Издание отмечало, что поводом стало разбирательство, инициированное испытательной лабораторией, которая пыталась оспорить отзыв своей аккредитации Росаккредитацией, после чего суд изменил существовавшие правила выдачи СБКТС.

Россия
росаккредитация
запреты
ввоз
машины
