Назван новый глава Росаккредитации

Федеральную службу по аккредитации России возглавит Дмитрий Вольвач, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба российского правительства. Он сменил на посту Назария Скрыпника, уволившегося по собственному желанию.

В 1998–2000 годах [Вольвач] работал в межрайонной инспекции Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 40 по городу Москве. С 2000 года трудился на различных должностях в Министерстве Российской Федерации по налогам и сборам, а позже в Федеральной налоговой службе. С 2019 по 2021 год являлся заместителем руководителя этого ведомства. С марта 2021 года занимал пост заместителя министра экономического развития Российской Федерации, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что экс-глава Росаккредитации Назарий Скрыпник подал в отставку после жесткого выговора от министра экономического развития Максима Решетникова. Утверждалось, что причиной стал скандал с автолабораториями, которые нелегально выдавали свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС).

До этого главу администрации Колпинского района Санкт-Петербурга Юлию Логвиненко и руководителя местной администрации МО Колпино Дмитрия Кохно задержали по подозрению в получении особо крупной взятки. Следствие считает, что гендиректор занимающейся благоустройством территорий компании, передал им не менее 9,2 млн рублей в обмен на покровительство в получении госзаказов.