13 февраля 2026 в 16:10

В России опровергли сообщения о запрете импорта известного бренда

Росаккредитация: параллельный импорт продукции Adidas не запрещен

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Сообщения о запрете параллельного импорта в Россию продукции Adidas не соответствуют действительности, заявили в Росаккредитации. Ведомство отметило, что речь идет исключительно о блокировке отдельных партий товара без документов о соответствии.

В связи с распространением в СМИ недостоверных сообщений о запрете параллельного импорта в Россию продукции под брендом Adidas, Росаккредитация подчеркивает, что речь идет исключительно о блокировке отдельных партий товара, заявленного как продукция Adidas, — говорится в сообщении.

Ряд зарубежных брендов, официально прекративших свою работу в России, продолжает поставлять продукцию через оформление необходимых сертификатов в государствах-членах Евразийского экономического союза. Отсутствие соответствующих документов грозит ритейлерам штрафами, изъятием товаров и остановкой торговли.

13 февраля сообщалось, что Росаккредитация отменила минимум десять сертификатов соответствия на продукцию бренда Adidas. Указывалось, что вследствие этого меры магазинам, торгующим товарами указанного бренда, теперь запрещен их дальнейший оборот.

