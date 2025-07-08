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08 июля 2025 в 10:29

Mash: глава Росаккредитации уволился из-за скандала с автолабораториями

Mash: глава Росаккредитации уволился из-за нарушений в системе сертификации авто

Назарий Скрыпник Назарий Скрыпник Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Telegram-канал Mash сообщил, что глава Росаккредитации Назарий Скрыпник подал в отставку после выговора от министра экономического развития Максима Решетникова. В публикации сказано, что причиной стал скандал с автолабораториями, которые нелегально выдавали свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС).

По данным канала, речь идет о массовых нарушениях в системе сертификации транспортных средств. Согласно сведениям его источников, официальные эксперты признавали «безопасными» даже разбитые и сгоревшие автомобили, получая взятки в размере 30-40 тысяч рублей за осмотр.

В материале сообщается, что в конце июня Скрыпник написал заявление об увольнении по собственному желанию. В ходе официального совещания Скрыпник лично объявил о своем преемнике. Им, по данным Mash, стал первый заместитель министра экономического развития Дмитрий Вольвач.

Авторы канала отметили, что Скрыпник отказался от комментариев, прервав телефонный разговор с журналистами.

Ранее главу администрации Колпинского района Санкт-Петербурга Юлию Логвиненко и руководителя местной администрации МО Колпино Дмитрия Кохно задержали по подозрению в получении особо крупной взятки. Следствие утверждает, что гендиректор занимающейся благоустройством территорий компании передал им не менее 9,2 млн рублей в обмен на покровительство в получении государственных заказов.

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