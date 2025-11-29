День матери
29 ноября 2025 в 13:53

В Россию запретили ввозить два типа автомобилей из-за фар

Mash: суд запретил ввозить в Россию праворульные и гибридные автомобили

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Владивостокский суд вынес решение, которое фактически запрещает ввоз в Россию праворульных и гибридных автомобилей, передает Telegram-канал Mash. Поводом стало разбирательство, инициированное испытательной лабораторией, которая пыталась оспорить отзыв своей аккредитации Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитацией). Суд изменил существовавшие правила выдачи Свидетельства безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС).

Основная причина запрета для праворульных авто — это левонаправленный пучок света фар. Суд постановил строго проверять соответствие фар требованию правостороннего движения. Оказалось, что либо левая фара светит ярче правой, либо имеется переоборудование фар, которое тоже признано недопустимым. Для гибридов проблема возникла с проверкой выбросов на холостом ходу с помощью спецприбора: это невозможно, если автомобиль на холостом ходу работает от батареи.

Таким образом, лаборатории оказались не в состоянии выполнить новые требования, что означает невозможность получения СБКТС для ввозимых машин. Учитывая, что только за полгода в страну было ввезено более 100 тысяч праворульных авто, а их доля на Дальнем Востоке составляет 73%, судебный прецедент грозит отзывом уже выданных документов и прекращением дальнейшего импорта.

Ранее в России был зафиксирован рост продаж новых мотоциклов на 13% по сравнению с прошлым годом. Рынок явно отдает предпочтение азиатским производителям, где абсолютное лидерство принадлежит китайским маркам, занявшим 69% всех продаж.

автомобили
суды
Владивосток
импорт
