День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 ноября 2025 в 11:45

В России взлетели продажи мотоциклов

«Автостат»: россияне стали на 17% чаще покупать новые мотоциклы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В России выросли на 17% продажи новых мотоциклов, подсчитали в агентстве «Автостат». В октябре продажи увеличились на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 2355 единиц.

Покупатели отдают явное предпочтение азиатским производителям. Абсолютным лидером стали китайские мотоциклы, на которые приходится 69% всех продаж. Значительно отстают от них техника из Индии (7,2%) и Японии (6,6%).

Среди конкретных марок лидерство сохраняет Regulmoto, реализовавший в октябре 359 единиц. Второе и третье места заняли Motoland (236 штук) и Voge (153 штуки) соответственно. Самой востребованной моделью на российском рынке стал Motoland XF300, проданный в количестве 198 единиц.

Ранее эксперт Ян Хайцеэр объяснил популярностью автомобилей марки BMW в России. Бренд впервые за полтора года возглавил рейтинг продаж премиальных иномарок. Хайцеэр считает, что это вызвано простым желанием россиян обладать именно «эталонным премиальным брендом». Он также связал увеличение спроса с ожиданием грядущего роста утильсбора.

мотоциклы
авторынок
продажи
статистики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Вместо 10»: раскрыты уникальные возможности российского дрона «Бумеранг»
Россиян захотели лишить возможности покупать квартиры
Кудашов раскрыл, от кого узнал о своем увольнении
Комплекс обанкротившегося завода в Петербурге продан на торгах
В Ленобласти задержали диверсанта-наркомана
Кадыров тепло поздравил сына Адама с совершеннолетием
В США высоко оценили перспективы российского БПЛА С-70 «Охотник»
Экономист сообщил, на сколько выросла стоимость пенсионного балла за 10 лет
Парень измазал стены подъезда фекалиями из-за неразделенной любви
Диспансеризация после 40 лет: план обследований по возрасту
Пенсионерка очнулась в гробу за пять минут до кремации
В Новосибирске трамвай развернуло боком на заснеженной дороге
Отец школьника получил ранение после встречи в кабинете директора
Стало известно, почему Ермака сделали главой делегации
Стало известно, чего боятся страны Европы в вопросе переговоров по Украине
В СВОП отреагировали на слова фон дер Ляйен об условиях мира на Украине
В России появились автомобили с новыми номерами
В России взлетели продажи мотоциклов
Власти приняли решение по квотам для нелокализованных такси
Няня напилась и начала угрожать ножом ребенку и его матери
Дальше
Самое популярное
Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей
Общество

Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут
Общество

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут

Сырники больше не делаю. Нашла рецепт проще. Кальцунья с творогом — простая и нежная выпечка к чаю
Общество

Сырники больше не делаю. Нашла рецепт проще. Кальцунья с творогом — простая и нежная выпечка к чаю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.