В России взлетели продажи мотоциклов «Автостат»: россияне стали на 17% чаще покупать новые мотоциклы

В России выросли на 17% продажи новых мотоциклов, подсчитали в агентстве «Автостат». В октябре продажи увеличились на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 2355 единиц.

Покупатели отдают явное предпочтение азиатским производителям. Абсолютным лидером стали китайские мотоциклы, на которые приходится 69% всех продаж. Значительно отстают от них техника из Индии (7,2%) и Японии (6,6%).

Среди конкретных марок лидерство сохраняет Regulmoto, реализовавший в октябре 359 единиц. Второе и третье места заняли Motoland (236 штук) и Voge (153 штуки) соответственно. Самой востребованной моделью на российском рынке стал Motoland XF300, проданный в количестве 198 единиц.

