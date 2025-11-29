День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 ноября 2025 в 10:28

Россиянам напомнили о штрафах за украшенные гирляндами окна

Юрист Хаминский: за украшение гирляндами с внешней стороны окна грозит штраф

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Использование новогодних электрических гирлянд для украшения внешних поверхностей окон, подъездов, дверей и фасадов может привести к штрафам, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Граждан могут оштрафовать на сумму до 15 тыс. рублей, а организации — до 400 тыс. рублей.

Пренебрежение правилами влечет за собой установленную законом ответственность. Нарушение требований пожарной безопасности может обернуться крупным административным штрафом по КоАП РФ. Согласно статье 20.4 «Нарушение требований пожарной безопасности», с граждан могут взыскать до 15 тыс. рублей, с организации — до 400 тыс. рублей, — поделился эксперт.

Также существует риск административной ответственности за несоблюдение норм содержания жилых зданий и самовольные действия. Если при украшении фасадов, дверей и окон были повреждены имущество или причинен вред здоровью других людей, наступает уголовная ответственность.

Хаминский напомнил, что фасады, входные двери и окна лестничных пролетов — общее имущество собственников. Любые изменения должны согласовываться на общем собрании.

Ранее доцент кафедры государственного и муниципального управления ГУУ Михаил Поляков напомнил, что в черте города запускать фейерверки можно только в специально отведенных зонах, оборудованных пожарной техникой и ограждениями, под контролем местных властей. Важно учитывать направление ветра, рельеф местности и расстояние до людей во время запуска салюта.

штрафы
гирлянды
юристы
уголовная ответственность
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Солнце возобновились мощные вспышки
Королевская семья Британии: новости, как Гарри преследовал Меган в Сети
Беспилотники вновь атаковали нефтяной танкер у берегов Турции
Назван участник украинской делегации на переговорах с США
Увеличилось число пострадавших при атаке БПЛА на Волгоград
В Китае рассказали, почему ЕС согласился на пошлины США
Работники МПЗ нашли выброшенного в мусор младенца
Петербуржец пустил в ход кулаки в машине скорой помощи
В России стартовала третья фаза испытаний вакцины от аллергии на березу
«Дальнейшая эксплуатация невозможна»: терминал КТК подвергся новой атаке
Хинштейн раскрыл последствия атаки ВСУ по Курской области
Правила поведения на корпоративе: чтобы не пришлось увольняться
Куда поехать на каникулы многодетной семье недорого: льготы и экономия
Орбан назвал единственное решение для сохранения Украины
Стало известно, кто может занять место Ермака
На острове Русский образовалась гигантская пробка по необычной причине
Этот салат не режут: необычная подача, которая покорит всех
Наступление ВС РФ на Харьков 29 ноября: штаб спецбата ВСУ сровняли с землей
Главу Сакского района Крыма арестовали за получение взятки
Roblox влетело от Роскомнадзора за неподобающий контент
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета
Общество

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета

Драники отменяются. Пеку картофельные «розы» с хрустящими лепестками — получается очень вкусно и необычно
Общество

Драники отменяются. Пеку картофельные «розы» с хрустящими лепестками — получается очень вкусно и необычно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.