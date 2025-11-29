Россиянам напомнили о штрафах за украшенные гирляндами окна Юрист Хаминский: за украшение гирляндами с внешней стороны окна грозит штраф

Использование новогодних электрических гирлянд для украшения внешних поверхностей окон, подъездов, дверей и фасадов может привести к штрафам, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Граждан могут оштрафовать на сумму до 15 тыс. рублей, а организации — до 400 тыс. рублей.

Пренебрежение правилами влечет за собой установленную законом ответственность. Нарушение требований пожарной безопасности может обернуться крупным административным штрафом по КоАП РФ. Согласно статье 20.4 «Нарушение требований пожарной безопасности», с граждан могут взыскать до 15 тыс. рублей, с организации — до 400 тыс. рублей, — поделился эксперт.

Также существует риск административной ответственности за несоблюдение норм содержания жилых зданий и самовольные действия. Если при украшении фасадов, дверей и окон были повреждены имущество или причинен вред здоровью других людей, наступает уголовная ответственность.

Хаминский напомнил, что фасады, входные двери и окна лестничных пролетов — общее имущество собственников. Любые изменения должны согласовываться на общем собрании.

Ранее доцент кафедры государственного и муниципального управления ГУУ Михаил Поляков напомнил, что в черте города запускать фейерверки можно только в специально отведенных зонах, оборудованных пожарной техникой и ограждениями, под контролем местных властей. Важно учитывать направление ветра, рельеф местности и расстояние до людей во время запуска салюта.