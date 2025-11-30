День матери
Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Забудьте об эклерах! Я говорю это как человек, который их обожал, пока не познакомился с тортом «Парижское утро». Это не просто десерт, а настоящее путешествие для ваших рецепторов. Представьте себе раннее утро в парижском кафе: аромат свежесваренного кофе, хруст только что испеченного круассана, сладковатый вкус миндаля... Вот именно это я и почувствовала с первым кусочком. Этот торт стал для меня открытием — он идеально сбалансирован, не приторный, с глубоким кофейным вкусом, который так элегантно оттеняет нежный крем на основе маскарпоне. Это тот случай, когда десерт не просто насыщает, а дарит настоящее эстетическое удовольствие.

Для коржей вам понадобится 4 яйца, 150 г сахара, 130 г муки, 20 г какао, 2 ч. л. растворимого кофе. Для крема: 400 г маскарпоне, 300 мл жирных сливок (33%), 100 г сахарной пудры, 100 г обжаренного фундука. Для пропитки: 150 мл крепкого кофе с 1 ст. л. коньяка (по желанию). Разогрейте духовку до 180 °C. Взбейте яйца с сахаром до светлой пышной массы. Аккуратно вмешайте просеянную муку с какао и кофе. Выпекайте бисквит 25–30 минут, дайте остыть и разрежьте на 3 коржа. Для крема взбейте маскарпоне с сахарной пудрой, отдельно взбейте сливки до устойчивых пиков и соедините обе массы. Фундук измельчите в крошку. Собираем торт: пропитайте каждый корж кофейной смесью, смажьте кремом, посыпьте фундуком. Украсьте сверху целыми орешками и кофейными зернами. Дайте торту настояться в холодильнике хотя бы 6 часов, а лучше ночь — это сделает его вкус по-настоящему волшебным.

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики».

Проверено редакцией
