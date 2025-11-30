День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 ноября 2025 в 12:32

Лавров объяснил, на какие ухищрения пошел Запад ради успехов в вооружении

Лавров: Запад при помощи санкций ведет борьбу против РФ в сфере вооружений

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Читайте нас в Дзен

Западные страны ведут нечистоплотную и неконкурентную борьбу против России в сфере экспорта вооружений, используя санкционное давление, заявил «Военной приемке» глава МИД РФ Сергей Лавров. Интервью опубликовано на сайте дипведомства. По словам министра, проигрывающий конкуренцию Запад искал повод для введения санкций против российского оборонного сектора и нашел предлог в СВО.

Вызовы [в экспорте вооружений] те же самые, что и при экспорте любого другого нашего товара, энергоносителей и готовых изделий. Санкции и попытки оправдать их тем, что необходимо наказать Россию за ее «поведение» на Украине. На самом деле это нечистоплотная и неконкурентная борьба, — сказал министр.

Лавров также отметил, что санкционное давление на Россию оказывалось до эскалации конфликта на Украине. Он заявил, что РФ знает, как этому противостоять, поскольку большинство незападных стран не собирается вечно подчиняться чужой воле.

Те, кто искренне хотят совершать взаимовыгодные сделки, всегда найдут цепочки и финансовые, и банковские, и логистические, что сейчас и происходит, — заключил Лавров.

Ранее руководитель направления «Народный Фронт. Аналитика» Ольга Позднякова заявила, что антироссийские санкции причинили значительный экономический ущерб странам Прибалтики и Финляндии. По ее словам, разрыв торговых отношений с Россией привел к резкому падению доходов транспортной отрасли и сокращению товарооборота. Она добавила, что заместить эту потерю просто некому из-за общего спада экономики в Германии и Франции.

Сергей Лавров
Россия
санкции
Запад
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нетаньяху просит Герцога о помиловании
В Кремле указали на ошибки Зеленского
Жена Виторгана назвала главный поступок Шиловского
Стало известно, почему Шиловского похоронят не рядом с женой
Песков заявил о быстрой реакции Путина на политические процессы
«Театр одного актера»: депутат о планах Киева сменить оборонную стратегию
Взрывы под Анапой, удары по мирным жителям: как ВСУ атакуют РФ 30 ноября
Фаза Луны сегодня, 30 ноября: шавасана, раздача слонов и порядок у котиков
НАБУ готовит обвинения против «Слуг народа»
Звезда «Уральских пельменей» раскрыла страшные проблемы со здоровьем
Число жертв от наводнений в Индонезии выросло до 417
Гороскоп на 30 ноября: кого ждут проблемы утром, кто останется оптимистом?
На детской площадке нашли сожженное тело 15-летнего подростка
Где россияне зарабатывают больше всего? Зарплаты от 150 тысяч, регионы
В Кремле указали на ежедневное ухудшение положения Украины
Вдову Градского заметили у гроба Шиловского
«Скончались на месте»: в приграничном регионе атака БПЛА привела к трагедии
Переводчица Орбана исказила речь Путина
Польша активизировала ПВО из-за четырех российских МиГ-31 у границы
В ЕС высказались об использовании замороженных активов России
Дальше
Самое популярное
Правильная тушеная картошка с говядиной: бульон без лохмотьев и мягкое мясо
Общество

Правильная тушеная картошка с говядиной: бульон без лохмотьев и мягкое мясо

Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт
Общество

Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт

Путин позвонил пострадавшему от взрыва мальчику из Красногорска
Власть

Путин позвонил пострадавшему от взрыва мальчику из Красногорска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.