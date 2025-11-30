Лавров объяснил, на какие ухищрения пошел Запад ради успехов в вооружении Лавров: Запад при помощи санкций ведет борьбу против РФ в сфере вооружений

Западные страны ведут нечистоплотную и неконкурентную борьбу против России в сфере экспорта вооружений, используя санкционное давление, заявил «Военной приемке» глава МИД РФ Сергей Лавров. Интервью опубликовано на сайте дипведомства. По словам министра, проигрывающий конкуренцию Запад искал повод для введения санкций против российского оборонного сектора и нашел предлог в СВО.

Вызовы [в экспорте вооружений] те же самые, что и при экспорте любого другого нашего товара, энергоносителей и готовых изделий. Санкции и попытки оправдать их тем, что необходимо наказать Россию за ее «поведение» на Украине. На самом деле это нечистоплотная и неконкурентная борьба, — сказал министр.

Лавров также отметил, что санкционное давление на Россию оказывалось до эскалации конфликта на Украине. Он заявил, что РФ знает, как этому противостоять, поскольку большинство незападных стран не собирается вечно подчиняться чужой воле.

Те, кто искренне хотят совершать взаимовыгодные сделки, всегда найдут цепочки и финансовые, и банковские, и логистические, что сейчас и происходит, — заключил Лавров.

Ранее руководитель направления «Народный Фронт. Аналитика» Ольга Позднякова заявила, что антироссийские санкции причинили значительный экономический ущерб странам Прибалтики и Финляндии. По ее словам, разрыв торговых отношений с Россией привел к резкому падению доходов транспортной отрасли и сокращению товарооборота. Она добавила, что заместить эту потерю просто некому из-за общего спада экономики в Германии и Франции.