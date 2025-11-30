«Политическая акция»: военэксперт о поставках оружия Израилем для Украины

Поставки оружия Израилем не помогут Вооруженным силам Украины на поле боя, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. Он назвал эти действия политической акцией, за которой скрываются попытки продемонстрировать значимость действующего главы государства Владимира Зеленского.

Поставки Израиля — политическая акция, призванная показать, что Зеленский может решать вопросы с Израилем и европейцами, его трогать нельзя и он должен оставаться на своем посту, несмотря на произошедший коррупционный скандал. Учитывая масштабные потери, которые несут сейчас ВСУ, что связано со сменой тактики [ВС РФ]. Буквально на днях киевские СМИ продемонстрировали новую тактику налетов наших войск, когда удары наносятся <...> по наиболее важным объектам. Последняя атака была на Киев, и она была сверхмасштабной. ПВО Украины даже в состоянии боеготовности не смогла бы справиться с таким ударом и захлебнулась бы, — объяснил Кнутов.

Ранее гостелерадиокомпания Kan передала, что украинский транспортный самолет Ан-124 совершил посадку в аэропорту Бен-Гурион в Израиле. На его борт были загружены американские военные грузовики Oshkosh с военным оборудованием.