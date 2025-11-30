День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 ноября 2025 в 12:46

«Политическая акция»: военэксперт о поставках оружия Израилем для Украины

Военэксперт Кнутов: поставки оружия Израилем не помогут ВСУ на поле боя

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Поставки оружия Израилем не помогут Вооруженным силам Украины на поле боя, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. Он назвал эти действия политической акцией, за которой скрываются попытки продемонстрировать значимость действующего главы государства Владимира Зеленского.

Поставки Израиля — политическая акция, призванная показать, что Зеленский может решать вопросы с Израилем и европейцами, его трогать нельзя и он должен оставаться на своем посту, несмотря на произошедший коррупционный скандал. Учитывая масштабные потери, которые несут сейчас ВСУ, что связано со сменой тактики [ВС РФ]. Буквально на днях киевские СМИ продемонстрировали новую тактику налетов наших войск, когда удары наносятся <...> по наиболее важным объектам. Последняя атака была на Киев, и она была сверхмасштабной. ПВО Украины даже в состоянии боеготовности не смогла бы справиться с таким ударом и захлебнулась бы, — объяснил Кнутов.

Ранее гостелерадиокомпания Kan передала, что украинский транспортный самолет Ан-124 совершил посадку в аэропорту Бен-Гурион в Израиле. На его борт были загружены американские военные грузовики Oshkosh с военным оборудованием.

Владимир Зеленский
Израиль
Украина
СВО
Софья Якимова
С. Якимова
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нетаньяху просит Герцога о помиловании
В Кремле указали на ошибки Зеленского
Жена Виторгана назвала главный поступок Шиловского
Стало известно, почему Шиловского похоронят не рядом с женой
Песков заявил о быстрой реакции Путина на политические процессы
«Театр одного актера»: депутат о планах Киева сменить оборонную стратегию
Взрывы под Анапой, удары по мирным жителям: как ВСУ атакуют РФ 30 ноября
Фаза Луны сегодня, 30 ноября: шавасана, раздача слонов и порядок у котиков
НАБУ готовит обвинения против «Слуг народа»
Звезда «Уральских пельменей» раскрыла страшные проблемы со здоровьем
Число жертв от наводнений в Индонезии выросло до 417
Гороскоп на 30 ноября: кого ждут проблемы утром, кто останется оптимистом?
На детской площадке нашли сожженное тело 15-летнего подростка
Где россияне зарабатывают больше всего? Зарплаты от 150 тысяч, регионы
В Кремле указали на ежедневное ухудшение положения Украины
Вдову Градского заметили у гроба Шиловского
«Скончались на месте»: в приграничном регионе атака БПЛА привела к трагедии
Переводчица Орбана исказила речь Путина
Польша активизировала ПВО из-за четырех российских МиГ-31 у границы
В ЕС высказались об использовании замороженных активов России
Дальше
Самое популярное
Правильная тушеная картошка с говядиной: бульон без лохмотьев и мягкое мясо
Общество

Правильная тушеная картошка с говядиной: бульон без лохмотьев и мягкое мясо

Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт
Общество

Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт

Путин позвонил пострадавшему от взрыва мальчику из Красногорска
Власть

Путин позвонил пострадавшему от взрыва мальчику из Красногорска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.