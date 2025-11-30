Путин выразил соболезнования семье Шиловского

Президент РФ Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи со смертью народного артиста РСФСР Всеволода Шиловского. Телеграмма от российского лидера была зачитана ведущим на траурной церемонии, передает корреспондент NEWS.ru.

Глава государства отметил, что Шиловский был талантливым режиссером и актером, а также «ярким и неординарным» человеком. Президент подчеркнул, что артист пользовался заслуженным уважением у коллег и искренней любовью у многочисленных зрителей, которые запомнили его по ролям в фильмах «Интердевочка» и сериалах «Две судьбы», «Каменская» и других.

Светлая память о народном артисте России Всеволоде Шиловском навсегда сохранится в сердцах его родных, друзей, коллег и учеников, — сказал Путин.

Всеволод Шиловский скончался 26 ноября в возрасте 87 лет после продолжительной болезни. Прощание с артистом проходит 30 ноября в его московском театре-студии. Сын Шиловского Павел рассказал, что актер до самого конца выходил на сцену, что придавало ему силы.

Ранее режиссер Светлана Дружинина рассказала, что коллеги и друзья знали о болезни народного артиста РСФСР, но его смерть стала неожиданной. Она добавила, Шиловский был очень талантливым актером, отличным режиссером и хорошим человеком.