День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 ноября 2025 в 13:07

Путин выразил соболезнования семье Шиловского

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Читайте нас в Дзен

Президент РФ Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи со смертью народного артиста РСФСР Всеволода Шиловского. Телеграмма от российского лидера была зачитана ведущим на траурной церемонии, передает корреспондент NEWS.ru.

Глава государства отметил, что Шиловский был талантливым режиссером и актером, а также «ярким и неординарным» человеком. Президент подчеркнул, что артист пользовался заслуженным уважением у коллег и искренней любовью у многочисленных зрителей, которые запомнили его по ролям в фильмах «Интердевочка» и сериалах «Две судьбы», «Каменская» и других.

Светлая память о народном артисте России Всеволоде Шиловском навсегда сохранится в сердцах его родных, друзей, коллег и учеников, — сказал Путин.

Всеволод Шиловский скончался 26 ноября в возрасте 87 лет после продолжительной болезни. Прощание с артистом проходит 30 ноября в его московском театре-студии. Сын Шиловского Павел рассказал, что актер до самого конца выходил на сцену, что придавало ему силы.

Ранее режиссер Светлана Дружинина рассказала, что коллеги и друзья знали о болезни народного артиста РСФСР, но его смерть стала неожиданной. Она добавила, Шиловский был очень талантливым актером, отличным режиссером и хорошим человеком.

Владимир Путин
смерти
похороны
соболезнования
артисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нетаньяху просит Герцога о помиловании
В Кремле указали на ошибки Зеленского
Жена Виторгана назвала главный поступок Шиловского
Стало известно, почему Шиловского похоронят не рядом с женой
Песков заявил о быстрой реакции Путина на политические процессы
«Театр одного актера»: депутат о планах Киева сменить оборонную стратегию
Взрывы под Анапой, удары по мирным жителям: как ВСУ атакуют РФ 30 ноября
Фаза Луны сегодня, 30 ноября: шавасана, раздача слонов и порядок у котиков
НАБУ готовит обвинения против «Слуг народа»
Звезда «Уральских пельменей» раскрыла страшные проблемы со здоровьем
Число жертв от наводнений в Индонезии выросло до 417
Гороскоп на 30 ноября: кого ждут проблемы утром, кто останется оптимистом?
На детской площадке нашли сожженное тело 15-летнего подростка
Где россияне зарабатывают больше всего? Зарплаты от 150 тысяч, регионы
В Кремле указали на ежедневное ухудшение положения Украины
Вдову Градского заметили у гроба Шиловского
«Скончались на месте»: в приграничном регионе атака БПЛА привела к трагедии
Переводчица Орбана исказила речь Путина
Польша активизировала ПВО из-за четырех российских МиГ-31 у границы
В ЕС высказались об использовании замороженных активов России
Дальше
Самое популярное
Правильная тушеная картошка с говядиной: бульон без лохмотьев и мягкое мясо
Общество

Правильная тушеная картошка с говядиной: бульон без лохмотьев и мягкое мясо

Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт
Общество

Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт

Путин позвонил пострадавшему от взрыва мальчику из Красногорска
Власть

Путин позвонил пострадавшему от взрыва мальчику из Красногорска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.