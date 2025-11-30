Бывший консультант президентской кампании американского лидера Дональда Трампа Джордж Пападопулос рассказал о своих впечатлениях от Москвы, особенно отметив чистоту улиц. По его словам, которые приводит РИА Новости, дороги в российской столице чище, чем в любом американском городе.

Улицы были чище, чем в любом американском городе, который я когда-либо видел. Это был очень организованный, сплоченный город и общество, что произвело на меня действительно очень хорошее впечатление, — поделился Пападопулос.

Он также отметил безуспешность многочисленных санкций. Политик подчеркнул, что все попытки изолировать Россию никак не повлияли на настроение жителей Москвы. Отдельно Пападопулос обратил внимание на безупречный сервис в столице.

Ранее сообщалось, что городское планирование Москвы и Казани произвело наибольшее впечатление на отца предпринимателя Илона Маска Эррола во время его визита в Россию. Он заявил, что его, как специалиста с инженерным образованием, особенно впечатлили широкие улицы и качественное уличное освещение в российских городах.