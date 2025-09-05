Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 20:20

Белоусов восхитился освобождавшими Курскую область военными КНДР

Андрей Белоусов Андрей Белоусов Фото: МО РФ

Министр обороны России Андрей Белоусов выразил искреннюю благодарность и восхищение военнослужащими КНДР, которые участвовали в освобождении Курской области, сообщили в Минобороны РФ. Он подчеркнул, что отношения Москвы и Пхеньяна динамично развиваются.

Министр обороны выразил искреннюю благодарность и восхищение военнослужащими Корейской народной армии, которые вместе с российскими солдатами участвовали в освобождении курской земли, — говорится в сообщении.

Белоусов отметил, что отношения России и КНДР получили новый импульс после встречи лидеров государств Владимира Путина и Ким Чен Ына в Пекине. Он подчеркнул, что беседа прошла в теплой и дружеской обстановке.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что военнослужащие КНДР размещены только в России. По его словам, на украинской территории северокорейских солдат нет. Так он ответил на вопрос журналистов о том, находятся ли военные КНДР в зоне СВО для помощи солдатам российской армии.

Россия
Минобороны РФ
Андрей Белоусов
КНДР
восхищение
