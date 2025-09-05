Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 08:36

«Они не там»: Песков поставил точку в вопросе местонахождения военных КНДР

Песков: военные из КНДР размещены только на территории России

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Военнослужащие КНДР размещены только на территории России, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке. По его словам, которые передает РИА Новости, на украинской территории северокорейских солдат нет. Так он ответил на вопрос журналистов о том, находятся ли военные КНДР в зоне СВО для помощи русским солдатам.

Они не размещены там (на Украине. — NEWS.ru). Военные КНДР размещены на территории Российской Федерации, — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Ранее Песков отметил, что лидер КНДР Ким Чен Ын действительно получил приглашение посетить Москву. Даты визита будут согласованы позже. Представитель Кремля уточнил, что контакты Москвы с Пекином и Пхеньяном направлены исключительно на благо стран, а не против кого-либо.

Россия впервые официально подтвердила участие КНДР в боях с ВСУ 26 апреля, когда бойцы из Северной Кореи помогали в освобождении Курской области. Российский лидер Владимир Путин заявил, что северокорейские солдаты мужественно и героически сражались на Курщине. Он также напомнил, что бойцы республики участвовали в освобождении региона РФ по инициативе Ким Чен Ына.

военные
КНДР
Дмитрий Песков
Россия
Украина
