Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 08:53

«Мы никогда не забудем»: Путин о героизме бойцов КНДР под Курском

Путин: военные КНДР мужественно и героически сражались под Курском

Владимир Путин и Ким Чен Ын Владимир Путин и Ким Чен Ын Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Военные КНДР мужественно и героически сражались в Курской области, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пекине. По его словам, которые приводит ТАСС, бойцы республики участвовали в освобождении российского региона по инициативе главы КНДР.

Ваши воины сражались мужественно и героически. Мы никогда не забудем и тех жертв, которые понесли ваши вооруженные силы и семьи ваших военнослужащих, — отметил Путин.

Главы двух государств отправились на двусторонние переговоры после торжеств в честь 80-летия победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии и окончания Второй мировой войны. Путин и Ким Чен Ын поехали в Дяоюйтай на одном автомобиле.

До этого президент РФ поблагодарил подразделения КНДР, принимавшие участие в разгроме ВСУ под Курском согласно Договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой от 19 июня 2024 года. В частности, президент указал на героизм, высокий уровень специальной подготовки и самоотверженности солдат.

Владимир Путин
Курская область
КНДР
мужество
героизм
