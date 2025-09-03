Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 08:41

Путин начал переговоры с лидером КНДР в Пекине

Владимир Путин и Ким Чен Ын Владимир Путин и Ким Чен Ын Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин начал переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщила пресс-служба Кремля. Встреча проходит в резиденции Дяоюйтай в Пекине.

Отмечается, что главы двух государств отправились на двусторонние переговоры после торжеств в честь 80-летия победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии и окончания Второй мировой войны. Путин и Ким Чен Ын поехали в Дяоюйтай на одном автомобиле.

Ранее в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине прошли переговоры президента России и председателя КНР. Лидеры обсудили международные вопросы и прогулялись в местном парке. В резиденции в разные годы останавливались более 800 глав государств и высокопоставленных чиновников, включая Михаила Горбачева.

В том же месте были организованы переговоры президента РФ с белорусским лидером Александром Лукашенко. Во время встречи глава Белоруссии заявил, что Минск продолжит поддерживать Россию в разрешении конфликта на Украине. Также Лукашенко отметил, что РФ для Белоруссии никто не заменит.

Россия
КНДР
Владимир Путин
Ким Чен Ын
встречи
