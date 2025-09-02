Лукашенко заявил, что Россию для Белоруссии никто не заменит

Россию для Белоруссии никто не заменит, заявил президент республики Александр Лукашенко. Глава государства встретился с российским лидером Владимиром Путиным в Пекине, передает ТАСС. Лукашенко отметил, как недавно пообщался с премьер-министром Индии Нарендой Моди.

Россию нам никто не заменит, поэтому очень важно, что мы сегодня встречаемся. Я знаю, что вы поддержали инициативу Китая по глобальному управлению, — поделился Лукашенко.

Переговоры президентов РФ и Белоруссии проходят в государственной резиденции «Дяоюйтай», которая находится на западе Пекина. Изначально там построили платформу для ловли рыбы. С тех пор за резиденцией сохранилось название «площадка для императорской рыбалки». Сегодня на территории комплекса проводят приемы и важные мероприятия международного масштаба, а также встречи и переговоры. Здесь же размещают высокопоставленных иностранных гостей.

Ранее Лукашенко поддержал расширение Шанхайской организации сотрудничества на заседании Совета глав государств объединения. Президент Белоруссии обратил внимание на важность развития ШОС и привлечения стран, которые разделяют ее основные принципы.