День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
01 сентября 2025 в 06:32

Белоруссия поддержала важную инициативу по ШОС

Лукашенко: Белоруссия поддерживает расширение ШОС за счет новых стран-членов

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил в ходе заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества в поддержку расширения объединения за счет новых участников. Белорусский лидер подчеркнул важность развития организации и привлечения стран, разделяющих ее основные принципы.

Закономерно, что в организацию стремятся новые государства. Минск поддерживает расширение ШОС за счет новых членов и партнеров. Тех, кто без оговорок разделяет ценности и основу «шанхайского духа»: взаимное уважение и доверие, равенство, диалог, стремление к общему развитию, — указал политик.

Лукашенко отметил естественность стремления различных государств присоединиться к работе ШОС. Он акцентировал, что Минск поддерживает расширение организации как за счет полноправных членов, так и партнеров по диалогу.

Ранее в Сети появилось фото смеющихся лидеров Белоруссии и Азербайджана Александра Лукашенко и Ильхама Алиева. Известная российская журналистка и телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала снимок одним словом — «ситуация». Публикация появилась на фоне сообщений о нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

ШОС
Александр Лукашенко
развитие
страны
