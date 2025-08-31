День знаний — 2025
31 августа 2025 в 23:53

Фото смеющихся Лукашенко и Алиева оценили одним словом

Скабеева словом «ситуация» прокомментировала снимок Лукашенко и Алиева

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Известная российская журналистка и телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на фотографию лидеров Белоруссии и Азербайджана Александра Лукашенко и Ильхама Алиева. В своем Telegram-канале она предельно лаконично прокомментировала снимок, на котором президенты запечатлены во время смеха, словом «ситуация».

Публикация появилась на фоне сообщений о нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Телеведущая ограничилась минималистичной подписью под фотографией, выбрав для комментария всего одно слово.

Ситуация, — подписала Скабеева.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков выразил надежду, что лидеры России и Азербайджана смогут «пересечься» на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). По его словам, это может произойти завтра, 1 сентября. При этом члены делегаций России и Азербайджана уже провели рабочие контакты.

До этого Путин пообщался с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях саммита ШОС. Диалог оказался продолжительным и прошел хорошо. Лидеры, как информировал Песков, говорили с глазу на глаз.

