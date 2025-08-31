День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
31 августа 2025 в 17:36

Стало известно, как прошла встреча Путина и Пашиняна

Песков: беседа Путина и Пашиняна была продуктивной

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян (слева) во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян (слева) во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Беседа президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях саммита ШОС в Китае оказалась продолжительной и прошла хорошо, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, лидеры говорили с глазу на глаз.

Очень хорошая была беседа, продолжительная. Они беседовали с глазу на глаз, — уточнил представитель Кремля.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев пока не общались лично на саммите ШОС. При этом, по его словам, члены делегаций России и Азербайджана уже провели рабочие контакты.

До этого прибытие Путина на саммит ШОС сопровождалось традиционной русской песней «Калинка-малинка». Российский лидер прошел по красной дорожке в рамках торжественной церемонии приема, окруженный вниманием местных и иностранных журналистов.

Кроме того, во время визита Путин использовал для перемещений отечественный автомобиль Aurus с китайскими дипломатическими номерами. Это изменение в протоколе отметили журналисты, прежде фиксировавшие поездки президента на машинах с российскими спецномерами.

Дмитрий Песков
Владимир Путин
Никол Пашинян
переговоры
