31 августа 2025 в 14:44

Зарубин назвал необычную деталь встречи Путина в Китае

Зарубин: Путина встретили в Китае под «Калинку-малинку»

Почетный караул Народно-освободительной армии КНР встречает президента РФ Владимира Путина в аэропорту Биньхай города Тяньцзинь в КНР Почетный караул Народно-освободительной армии КНР встречает президента РФ Владимира Путина в аэропорту Биньхай города Тяньцзинь в КНР Фото: Владимир Смирнов/РИА Новости

Президента России Владимира Путина поприветствовали в Китае песней «Калинка-малинка», сообщил в Telegram журналист Павел Зарубин. Глава государства прибыл на саммит ШОС в Тяньцзине.

Российский лидер прошелся по красной ковровой дорожке в ходе торжественного приема перед саммитом. Президента сопровождала череда отечественных и иностранных журналистов.

Отмечается, что Путин прибыл в главный павильон международного конгрессно-выставочного центра «Мэйцзян». Российского лидера лично встретили председатель КНР Си Цзиньпин и его жена Пэн Лиюань. Политики обменялись крепкими рукопожатиями, после чего последовала традиционная церемония фотографирования.

Визит российского лидера продлится четыре дня. В рамках поездки запланировано посещение двух городов — Тяньцзиня и Пекина. Путин будет передвигаться по Китаю на отечественном автомобиле Aurus. Приезд президента направлен на укрепление двусторонних отношений и участие в ключевых мероприятиях ШОС. На саммит также прибыли представители стран — членов организации.

