Почести у самолета и торжественное открытие: как Путина встретил саммит ШОС

В воскресенье, 31 августа, президент Российской Федерации Владимир Путин прилетел в аэропорт Биньхай китайского города Тяньцзинь для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества. Ожидается, что визит российского лидера продлится четыре дня, его лично пригласил председатель КНР Си Цзиньпин.

У трапа Путина встретили высокопоставленные китайские чиновники и военные. Журналист кремлевского пула Александр Юнашев, который сопровождает политика в поездке, рассказал, что тот будет передвигаться по Китаю на отечественном Aurus. При этом, как уточнил репортер, на машине будут отечественные номера. К автомобилю прямо от самолета была постелена красная ковровая дорожка.

В программе визита Путина запланировано посещение двух городов — Тяньцзиня и Пекина. Приезд президента направлен на укрепление двусторонних отношений и участие в ключевых мероприятиях ШОС. На саммит также прибудут представители стран — членов организации.

Сегодня вечером ожидается торжественное открытие саммита. Оно пройдет в Международном конгрессно-выставочном центре «Мэйцзян» в Тяньцзине. Программа мероприятия включает праздничный концерт, встречу политических лидеров, фотографирование и официальный прием.

Самые яркие фотографии с первого дня саммита ШОС — в галерее NEWS.ru.