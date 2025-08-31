День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
31 августа 2025 в 11:15

Почести у самолета и торжественное открытие: как Путина встретил саммит ШОС

Владимир Путин прибыл в аэропорт Биньхай города Тяньцзинь в КНР Владимир Путин прибыл в аэропорт Биньхай города Тяньцзинь в КНР Фото: Владимир Смирнов/РИА Новости

В воскресенье, 31 августа, президент Российской Федерации Владимир Путин прилетел в аэропорт Биньхай китайского города Тяньцзинь для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества. Ожидается, что визит российского лидера продлится четыре дня, его лично пригласил председатель КНР Си Цзиньпин.

У трапа Путина встретили высокопоставленные китайские чиновники и военные. Журналист кремлевского пула Александр Юнашев, который сопровождает политика в поездке, рассказал, что тот будет передвигаться по Китаю на отечественном Aurus. При этом, как уточнил репортер, на машине будут отечественные номера. К автомобилю прямо от самолета была постелена красная ковровая дорожка.

В программе визита Путина запланировано посещение двух городов — Тяньцзиня и Пекина. Приезд президента направлен на укрепление двусторонних отношений и участие в ключевых мероприятиях ШОС. На саммит также прибудут представители стран — членов организации.

Сегодня вечером ожидается торжественное открытие саммита. Оно пройдет в Международном конгрессно-выставочном центре «Мэйцзян» в Тяньцзине. Программа мероприятия включает праздничный концерт, встречу политических лидеров, фотографирование и официальный прием.

Самые яркие фотографии с первого дня саммита ШОС — в галерее NEWS.ru.

Самолет президента РФ Владимира Путина совершает посадку в аэропорту Биньхай города Тяньцзинь в КНР
Самолет президента РФ Владимира Путина совершает посадку в аэропорту Биньхай города Тяньцзинь в КНР
Фото: Владимир Смирнов/РИА Новости
Посол РФ в КНР Игорь Моргулов и торговый представитель РФ в КНР Алексей Дахновский (слева направо) перед прибытием президента РФ Владимира Путина
Посол РФ в КНР Игорь Моргулов и торговый представитель РФ в КНР Алексей Дахновский (слева направо) перед прибытием президента РФ Владимира Путина
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Почетный караул Народно-освободительной армии КНР встречает президента РФ Владимира Путина в аэропорту Биньхай города Тяньцзинь в КНР
Почетный караул Народно-освободительной армии КНР встречает президента РФ Владимира Путина в аэропорту Биньхай города Тяньцзинь в КНР
Фото: Владимир Смирнов/РИА Новости
Кортеж президента РФ Владимира Путина в аэропорту Биньхай города Тяньцзинь в КНР
Кортеж президента РФ Владимира Путина в аэропорту Биньхай города Тяньцзинь в КНР
Фото: Владимир Смирнов/РИА Новости
Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй встречает президента РФ Владимира Путина в аэропорту Биньхай города Тяньцзинь в КНР
Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй встречает президента РФ Владимира Путина в аэропорту Биньхай города Тяньцзинь в КНР
Фото: Владимир Смирнов/РИА Новости
