Путин прибыл на торжественный прием в честь участников саммита ШОС

Президент России Владимир Путин прибыл в главный павильон Международного конгрессно-выставочного центра «Мэйцзян», где состоится торжественный прием в честь глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества. Российского лидера лично встретили председатель КНР Си Цзиньпин и его жена Пэн Лиюань. Видеозапись опубликована в официальном Telegram-канале «Кремль. Новости».

Политики обменялись крепкими рукопожатиями, после чего последовала традиционная церемония фотографирования. Журналисты запечатлели Путина, Си Цзиньпина и Пэн Лиюань втроем, а затем, когда собрались главы всех делегаций, сделали традиционное «фэмили фото» со всеми участниками саммита ШОС.

Путин прилетел в аэропорт Биньхай города Тяньцзинь 31 августа. У трапа его самолета развернули красную дорожку, а почетный караул в парадной форме выстроился в шеренгу. Ожидается, что визит российского лидера продлится четыре дня. Передвигаться по Китаю он будет на автомобиле Aurus с отечественными номерами.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ШОС за время своего существования сформировала уникальную модель региональной безопасности. По его словам, организация доказала, что вопросы безопасности можно решать не за счет конфронтации, а через совместные меры, например обмен разведданными и проведение учений.