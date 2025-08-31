«Шанхайский дух»: Лукашенко объяснил важную роль ШОС на мировой арене

Шанхайская организация сотрудничества за время своего существования сформировала уникальную модель региональной безопасности, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью агентству Xinhua. По его словам, ШОС доказала, что вопросы безопасности можно решать не за счет конфронтации, а через совместные меры, например обмен разведданными и проведение учений.

Благодаря этому удалось предотвратить сотни террористических актов и создать систему, которая стабилизирует Евразию, — подчеркнул глава государства.

Помимо всего прочего, ШОС становится дипломатическим игроком глобального уровня, отметил белорусский лидер. Благодаря «шанхайскому духу» организация обеспечивает равноправное сотрудничество и поиск компромиссов, в отличие от той гегемонии, которая творится на Западе, заключил Лукашенко.

Ранее белорусский президент заявил, что многим западным политикам стоит поучиться у председателя КНР Си Цзиньпина. Он добавил, что китайский коллега обладает ответственностью, стратегическим мышлением и железной волей. Си Цзиньпин мыслит стратегически и смотрит на десятилетия вперед, добавил Лукашенко.