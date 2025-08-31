День знаний — 2025
31 августа 2025 в 09:06

Лукашенко раскрыл, чему Западу стоит поучиться у Си Цзиньпина

Лукашенко: Западу стоит поучиться у Си Цзиньпина ответственности перед народом

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью китайскому информагентству Синьхуа заявил, что многим западным политикам стоит поучиться у председателя КНР Си Цзиньпина. Он добавил, китайский коллега обладает ответственностью, стратегическим мышлением и железной волей.

У него есть то, чему нужно поучиться многим политикам на Западе: ответственность перед своим народом, стратегическое мышление и железная воля, — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер подчеркнул, что Си Цзиньпин мыслит стратегически, смотрит на десятилетия вперед. Он добавил, что в современной непредсказуемой обстановке китайский руководитель смело берет на себя лидерство и предлагает не только Китаю, но и всему миру ясный и конкретный путь развития.

Лукашенко также заявил, что в противовес тем, кто пытается «привнести демократию» бомбами и санкциями, Китай показывает, что можно развиваться мирно и спокойно, с уважением к другим государствам. Он отметил, что Белоруссия и Китай связаны высочайшей степенью взаимного доверия и уважения, а для Минска Си Цзиньпин является не только надежным партнером, но и искренним другом. По словам президента, благодаря безусловной поддержке с его стороны двусторонние отношения вышли на самый высокий в истории уровень всестороннего стратегического партнерства.

Ранее Лукашенко предложил выделить отдельную собственную валюту для стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества. В интервью Центральному телевидению Китая он отметил, что такой валютой мог бы стать юань.

Лукашенко раскрыл, чему Западу стоит поучиться у Си Цзиньпина
