В Кремле прокомментировали контакты Путина и Алиева на саммите ШОС в Китае

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев пока не успели пообщаться лично, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Однако, по его словам, которые приводит ТАСС, членам обеих делегаций удалось поговорить. Отвечая на вопрос, поздоровались ли Путин и Алиев, представитель Кремля отметил, что все участники здороваются друг с другом.

Пока, по-моему, нет, [Путин и Алиев не общались], но члены российской делегации активно общались с коллегами из Азербайджана, — сказал Ушаков.

Саммит ШОС в 2025 году проходит с 31 августа по 1 сентября в китайском городе Тяньцзинь. В нем участвуют лидеры государств — членов организации, включая Россию, Китай, Индию, а также страны Центральной Азии и Пакистан. В формате «ШОС плюс» к ним присоединились представители Ирана, Турции, Египта и других государств-партнеров.

Ранее Ушаков заявил, что Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели обстоятельную беседу, в ходе которой затронули последние контакты Москвы и Вашингтона. Он подчеркнул, что общение двух глав государств было результативным.