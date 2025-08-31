День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
31 августа 2025 в 16:50

Путин и Си Цзиньпин обсудили российско-американские контакты

Ушаков: Путин и Си Цзиньпин обсудили последние российско-американские контакты

Владимир Путин и Си Цзиньпин Владимир Путин и Си Цзиньпин Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели подробную беседу, в ходе которой рассмотрели последние контакты между Россией и Соединенными Штатами Америки, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, которые приводит ТАСС, диалог двух лидеров весьма результативен.

Да, очень подробно наш президент прежде всего общался, конечно, с председателем КНР. Они вместе сидели и могли активно, очень результативно поговорить. В том числе, как мне сказал наш президент, обсуждались последние контакты с американцами, наши контакты с американцами, — рассказал Ушаков.

Ранее журналист Павел Зарубин сообщил, что президента России Владимира Путина встретили в Китае песней «Калинка-малинка» на саммите ШОС в Тяньцзине. На приеме перед саммитом его провели по красной ковровой дорожке, сопровождаемого группой журналистов из России и других стран.

До этого Путин встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на саммите ШОС в Китае. Встреча прошла вне официального графика. По словам Ушакова, план мероприятий гибок и может включать новые встречи в любое время.

