Путин встретился с Пашиняном в Китае

Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян (слева) во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях саммита ШОС в Китае. Изначально мероприятие не было обозначено в официальном графике, передает РИА Новости.

Встреча состоялась после окончания приема в честь глав делегаций, приехавших на саммит ШОС, а также гостей, приглашенных председателем КНР Си Цзиньпином. Как ранее пояснил помощник президента Юрий Ушаков, график не является жестким и в него в любой момент могут быть добавлены новые контакты в различных форматах.

Ранее стало известно, что Си Цзиньпин и его жена Пэн Лиюань устроили приветственный банкет для участников саммита Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине. Перед этим они тепло поприветствовали иностранных лидеров, обменялись рукопожатиями и сфотографировались.

До этого сообщалось, что состав участников ШОС и военного парада в честь 80-летия победы над милитаристской Японией, который пройдет в Китае, существенно различается. По мнению аналитиков, это отражает особенности дипломатического курса Пекина, расстановку приоритетов и внешнеполитические ограничения.