31 августа 2025 в 11:58

На Западе увидели важный нюанс в организации саммита ШОС и Парада в Пекине

Daily Mail: состав приглашенных на саммит ШОС и Парад в Пекине различается

Почетный караул Народно-освободительной армии КНР встречает президента РФ Владимира Путина в аэропорту Биньхай города Тяньцзинь в КНР Почетный караул Народно-освободительной армии КНР встречает президента РФ Владимира Путина в аэропорту Биньхай города Тяньцзинь в КНР Фото: Владимир Смирнов/РИА Новости

Китай готовится принять более двух десятков мировых лидеров на двух различных мероприятиях — саммите ШОС и военном параде в честь 80-летия победы над милитаристской Японией, причем состав участников этих событий существенно различается, сообщает Daily Mail. Как сказано в материале, это отражает особенности дипломатического курса Пекина, расстановку приоритетов и внешнеполитические ограничения.

Саммит ШОС пройдет в понедельник, 1 сентября, в Тяньцзине. Среди подтвержденных участников — лидеры России, Ирана, Индии, а также главы государств Азии и Ближнего Востока, включая Турцию и Египет.

Военный парад состоится в Пекине в среду, 3 сентября. На это мероприятие приглашены лидеры России, КНДР, Кубы, Мьянмы, Демократической Республики Конго и Зимбабве. При этом представители Индии, Египта и Турции в параде участвовать не будут.

Ранее журналист кремлевского пула Александр Юнашев рассказал, что президент России Владимир Путин во время своего визита в Китай будет передвигаться на отечественном Aurus. При этом, по его словам, на машине будут китайские дипломатические номера.

Китай
саммиты
ШОС
парады
