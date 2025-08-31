День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
31 августа 2025 в 07:48

Стало известно, на чем будет передвигаться Путин по Китаю

Журналист Юнашев: Путин будет передвигаться по Китаю на российском Aurus

Автомобиль Aurus Senat кортежа президента РФ Владимира Путина Автомобиль Aurus Senat кортежа президента РФ Владимира Путина Фото: Дмитрий Азаров/POOL/ТАСС

Президент России Владимир Путин во время своего визита в Китай будет передвигаться на отечественном Aurus, сообщил журналист кремлевского пула Александр Юнашев в своем Telegram-канале. При этом, по его словам, на машине будут китайские дипломатические номера.

Раньше российский лидер использовал в поездках специальные российские автономера. Путин уже прибыл в китайский Тяньцзинь, там пройдет саммит ШОС.

Четырехдневный визит российского лидера в Китай проходит по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. В программе визита Путина запланировано посещение двух городов — Тяньцзиня и Пекина. Приезд президента направлен на укрепление двусторонних отношений и участие в ключевых мероприятиях Шанхайской организации сотрудничества.

Вместе с этим Путин назвал Си Цзиньпина своим другом. Он подчеркнул, что майский визит китайского руководителя в Москву прошел с большим успехом и имел важное символическое значение. Глава государства напомнил, что поездка была приурочена к 80-летию победы в Великой Отечественной войне.

Владимир Путин
Китай
визиты
автомобили
