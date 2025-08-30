Путин озвучил, кого из мировых лидеров он считает своим другом

Путин озвучил, кого из мировых лидеров он считает своим другом Путин назвал китайского лидера Си Цзиньпина своим другом

Президент России Владимир Путин назвал председателя КНР Си Цзиньпина своим другом в интервью китайскому информационному агентству Xinhua. Российский лидер подчеркнул, что майский визит китайского руководителя в Москву прошел с большим успехом и имел важное символическое значение.

Действительно, визит нашего друга, председателя КНР Си Цзиньпина, в мае в Россию прошел с большим успехом, имел широкий международный резонанс и получил самую высокую оценку в нашей стране, — указал Путин.

Глава государства отметил, что визит был приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Это придало поездке особую символичность для развития двусторонних отношений.

В ходе переговоров стороны подтвердили стратегический курс на укрепление добрососедства, дружбы и взаимовыгодного сотрудничества. По итогам визита было подписано развернутое совместное заявление и пакет двусторонних документов. Путин особо подчеркнул, что китайский лидер стал главным почетным гостем на торжествах в Москве, что свидетельствует о высоком уровне стратегического партнерства между двумя странами.

Ранее сообщалось, что политики пообщаются за чашкой чая во время встречи в Пекине. Беседа пройдет в формате «один плюс четыре».