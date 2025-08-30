День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
30 августа 2025 в 03:01

Путин озвучил, кого из мировых лидеров он считает своим другом

Путин назвал китайского лидера Си Цзиньпина своим другом

Си Цзиньпин и Владимир Путин Си Цзиньпин и Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин назвал председателя КНР Си Цзиньпина своим другом в интервью китайскому информационному агентству Xinhua. Российский лидер подчеркнул, что майский визит китайского руководителя в Москву прошел с большим успехом и имел важное символическое значение.

Действительно, визит нашего друга, председателя КНР Си Цзиньпина, в мае в Россию прошел с большим успехом, имел широкий международный резонанс и получил самую высокую оценку в нашей стране, — указал Путин.

Глава государства отметил, что визит был приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Это придало поездке особую символичность для развития двусторонних отношений.

В ходе переговоров стороны подтвердили стратегический курс на укрепление добрососедства, дружбы и взаимовыгодного сотрудничества. По итогам визита было подписано развернутое совместное заявление и пакет двусторонних документов. Путин особо подчеркнул, что китайский лидер стал главным почетным гостем на торжествах в Москве, что свидетельствует о высоком уровне стратегического партнерства между двумя странами.

Ранее сообщалось, что политики пообщаются за чашкой чая во время встречи в Пекине. Беседа пройдет в формате «один плюс четыре».

Владимир Путин
Си Цзиньпин
Друзья
Китай
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Романы, критика из-за дочери, карьера: как живет Анастасия Задорожная
Прием и выпуск самолетов приостановили в Сочи
Скандалы, личная жизнь, критика СВО: куда пропала Кристина Асмус
Путин объяснил, зачем Запад фальсифицирует историю Второй мировой войны
Пятилетнюю американку смыло в ливневую канализацию
Путин озвучил, кого из мировых лидеров он считает своим другом
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 30 августа, потепление
Макрон пригрозил России санкциями в случае одного «непослушания»
Назван кандидат на пост главы нового управления в Кремле
Росавиация разбирается в инциденте с упавшими в обморок пассажирами
Путин снова всех переиграл! Как Трамп вынудит Киев и ЕС пойти на условия РФ
Причины утечки нефти в Черном море пока не выяснены
Долги, суды из-за песен, мнение об СВО: как живет Сергей Жуков
Путин высказался о возможности реформирования ООН
Обломки дрона рухнули на территории предприятия под Тулой
В Германии прокомментировали отношения с Россией словами о конфликте
«Клоун-наркоман!» Французы ненавидят диктатора Макрона и готовятся к стачке
День Мирона 30 августа: как защитить дом и семью по народным традициям
«Украинцы их применят»: США передают вооружения, позволяющие бить вглубь РФ
Скандал на Олимпиаде, роман с принцем, браки с Джигурдой: как живет Анисина
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.