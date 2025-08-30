Путин озвучил, кого из мировых лидеров он считает своим другом

Президент России Владимир Путин назвал председателя КНР Си Цзиньпина своим другом в интервью китайскому информационному агентству Xinhua. Российский лидер подчеркнул, что майский визит китайского руководителя в Москву прошел с большим успехом и имел важное символическое значение.
Действительно, визит нашего друга, председателя КНР Си Цзиньпина, в мае в Россию прошел с большим успехом, имел широкий международный резонанс и получил самую высокую оценку в нашей стране, — указал Путин.
Глава государства отметил, что визит был приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Это придало поездке особую символичность для развития двусторонних отношений.
В ходе переговоров стороны подтвердили стратегический курс на укрепление добрососедства, дружбы и взаимовыгодного сотрудничества. По итогам визита было подписано развернутое совместное заявление и пакет двусторонних документов. Путин особо подчеркнул, что китайский лидер стал главным почетным гостем на торжествах в Москве, что свидетельствует о высоком уровне стратегического партнерства между двумя странами.
Ранее сообщалось, что политики пообщаются за чашкой чая во время встречи в Пекине. Беседа пройдет в формате «один плюс четыре».