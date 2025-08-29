День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
29 августа 2025 в 17:30

В Кремле раскрыли детали предстоящей встречи Путина и Си Цзиньпина

Ушаков: Путин и Си Цзиньпин пообщаются за чашкой чая в узком составе в Пекине

Юрий Ушаков Юрий Ушаков Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин пообщаются за чашкой чая во время встречи в Пекине, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. По его словам, беседа пройдет в формате «один плюс четыре». С российской стороны будут министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, замглавы администрации президента Максим Орешкин и сам Ушаков, передает ТАСС.

Важная очень беседа нашего президента с председателем Си Цзиньпином за чашкой чая в узком составе — «один плюс четыре». От нас — Лавров, Белоусов, Ушаков, Орешкин. Потом уже будет официальный завтрак, который дает Си Цзиньпин. Тут уже состав более 10–12 человек, — рассказал Ушаков.

Ранее он же сообщал, что Путин встретится 1 сентября с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он добавил, что лидеры обсудят украинское и ближневосточное урегулирование.

Встреча Путина и Эрдогана состоится в Китае и станет первой очной в 2025 году. Ушаков подтвердил, что стороны обсудят различные вопросы сотрудничества двух стран. Помощник президента добавил, что Турция играет важную роль в усилиях по поиску дипломатического решения конфликта на Украине. Также он выразил признательность Анкаре за содействие в этом направлении.

Россия
Юрий Ушаков
Владимир Путин
Китай
Си Цзиньпин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Белоусов оценил эффективность добровольческих медицинских отрядов на СВО
Белоусов раскрыл процент возвращений в армию после ранений
Рабочий из Дагестана домогался до пассажирки и был арестован
Арестован глава крупнейшего завода по производству этилового спирта
Украинский беженец в Польше пригрозил поджогами после отмены пособий
Легендарный японский полководец остался без головы
FPV-дрон ударил по автомобилю и вызвал смертельную цепную реакцию
Москвич задержал таксиста после мастурбации в салоне
СК Армении подтвердил задержание дипломата за госизмену
Противный ветер и холодрыга до +10? Погода в Москве в сентябре: чего ждать
Змея в ведре и проститутка в кроссовках: главные ЧП за день
Как сделать вяленые помидоры, которые покорят всех
6 идей для кабачковой икры, которые вас удивят
Повышение МРОТ на 20,7% затронет 4,6 млн человек
Эксперт предрек выход индийского автопрома на российский рынок
Лукашенко предложил важное изменение для ШОС
«Финальная точка»: американист раскрыл детали закрытия USAID
«Три гида запретили идти в горы»: почему Наговицину так и не спасли
Альпинист объяснил, при каких условиях Наговицину могли бы спасти
В Кремле оценили вероятность встречи Путина и Алиева в рамках саммита ШОС
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.