В Кремле раскрыли детали предстоящей встречи Путина и Си Цзиньпина Ушаков: Путин и Си Цзиньпин пообщаются за чашкой чая в узком составе в Пекине

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин пообщаются за чашкой чая во время встречи в Пекине, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. По его словам, беседа пройдет в формате «один плюс четыре». С российской стороны будут министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, замглавы администрации президента Максим Орешкин и сам Ушаков, передает ТАСС.

Важная очень беседа нашего президента с председателем Си Цзиньпином за чашкой чая в узком составе — «один плюс четыре». От нас — Лавров, Белоусов, Ушаков, Орешкин. Потом уже будет официальный завтрак, который дает Си Цзиньпин. Тут уже состав более 10–12 человек, — рассказал Ушаков.

Ранее он же сообщал, что Путин встретится 1 сентября с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он добавил, что лидеры обсудят украинское и ближневосточное урегулирование.

Встреча Путина и Эрдогана состоится в Китае и станет первой очной в 2025 году. Ушаков подтвердил, что стороны обсудят различные вопросы сотрудничества двух стран. Помощник президента добавил, что Турция играет важную роль в усилиях по поиску дипломатического решения конфликта на Украине. Также он выразил признательность Анкаре за содействие в этом направлении.