В Кремле назвали дату встречи Путина и Эрдогана Ушаков заявил, что Путин встретится с Эрдоганом 1 сентября

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретятся 1 сентября, сообщил помощник главы РФ по международным делам Юрий Ушаков. По его словам, которые приводит ТАСС, лидеры обсудят украинское и ближневосточное урегулирование.

После нашего индийского коллеги планируется беседа с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры в постоянном контакте, много разговаривают по телефону, сообщения о телефонных разговорах мы публикуем постоянно, — сообщил Ушаков.

Встреча Путина и Эрдогана состоится в Китае и станет первой очной в 2025 году. Ушаков подтвердил, что стороны обсудят различные вопросы сотрудничества двух стран. Помощник президента добавил, что Турция играет важную роль в усилиях по поиску дипломатического решения конфликта на Украине. Также он выразил признательность Анкаре за содействие в этом направлении.

Ранее Ушаков сообщил, что Путин станет главным гостем парада Победы, который состоится 3 сентября в Пекине на площади Тяньаньмэнь. Китайские представители, отметил он, всячески это подчеркивают.