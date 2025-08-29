День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
29 августа 2025 в 17:20

Путин станет главным гостем парада победы в Пекине

Фото: Yin Gang/XinHua/Global Look Press

Президент России Владимир Путин станет главным гостем парада победы, который пройдет 3 сентября на площади Тяньаньмэнь в Пекине, рассказал помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков. По его словам, которые приводит ТАСС, китайские представители всячески это подчеркивают.

Наш президент в качестве главного гостя, это китайские представители всячески подчеркивают, будет присутствовать на праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, — заявил Ушаков.

От России гостями праздничных мероприятий в Пекине также станут родственники советских военачальников Василия Чуйкова и Александра Василевского. Ушаков отметил, что китайская сторона готовит масштабный военный парад.

На трибунах будут присутствовать 26 глав государств, руководители международных организаций, ветераны, родственники тех, кто внес вклад в победу над Японией, — добавил он.

Как рассказал Ушаков, с 31 августа по 5 сентября Путин совершит сразу несколько поездок. В частности, российский лидер побывает в Тяньцзине, Пекине и Владивостоке.

Кремль
Юрий Ушаков
Владимир Путин
Китай
КНР
Пекин
парады
праздники
