Путин станет главным гостем парада победы в Пекине

Президент России Владимир Путин станет главным гостем парада победы, который пройдет 3 сентября на площади Тяньаньмэнь в Пекине, рассказал помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков. По его словам, которые приводит ТАСС, китайские представители всячески это подчеркивают.

Наш президент в качестве главного гостя, это китайские представители всячески подчеркивают, будет присутствовать на праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, — заявил Ушаков.

От России гостями праздничных мероприятий в Пекине также станут родственники советских военачальников Василия Чуйкова и Александра Василевского. Ушаков отметил, что китайская сторона готовит масштабный военный парад.

На трибунах будут присутствовать 26 глав государств, руководители международных организаций, ветераны, родственники тех, кто внес вклад в победу над Японией, — добавил он.

Как рассказал Ушаков, с 31 августа по 5 сентября Путин совершит сразу несколько поездок. В частности, российский лидер побывает в Тяньцзине, Пекине и Владивостоке.