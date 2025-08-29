В Кремле раскрыли график поездок Путина на начало сентября Ушаков: с 31 августа по 5 сентября Путин посетит Тяньцзин, Пекин и Владивосток

Президент России Владимир Путин совершит сразу несколько поездок в период с 31 августа по 5 сентября, в том числе за границу, рассказал на брифинге помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков. В частности, российский лидер побывает в Тяньцзине, Пекине и Владивостоке. В рамках визитов Путин проведет больше 10 международных встреч, передает ТАСС.

Мероприятия [с участием президента России] пройдут в трех городах: двух китайских Тяньцзинь и Пекин, и у нас во Владивостоке. То есть неделька будет еще та, я бы сказал, — сказал Ушаков.

Уточняется, что Путин посетит Китай по личному приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. В рамках поездки в Пекин глава государства проведет встречи с премьером Пакистана и президентом Сербии. При этом во Владивостоке он примет участие в мероприятиях Восточного экономического форума.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа обратил внимание, что впервые за долгое время визит Путина в Китай продлится четыре дня. По его словам, это свидетельствует о насыщенной программе.